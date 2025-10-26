ABD Başkanı Donald Trump'tan Asya çıkarması! | Çin ve ASEAN'dan yeni ticaret anlaşması

09:15 28 Ekim 2025

Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), ASEAN-Çin Serbest Ticaret Alanı’nın (ACFTA) geliştirilmiş versiyonu olan 3.0 sürümünü imzaladı. Anlaşma, bölgesel ekonomik dayanıklılığı güçlendirmeyi ve kapsayıcılık ile sürdürülebilirliğe ortak bağlılığı vurgulamayı hedefliyor.

GENİŞLEYEN İŞ BİRLİĞİ RESMİLEŞTİ

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Facebook hesabında paylaşılan tören videosuna göre, anlaşma ASEAN’ın 47. Zirvesi ve ilgili toplantılarının son gününde imzalandı. Anlaşmanın ardından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 28. ASEAN-Çin Zirvesi düzenlendi.

Zirvenin açılış konuşmasında Enver, ASEAN’ın merkezi rolünü ve tüm ülkelerle dostane ilişkileri sürdürme konusundaki kararlılığını övdü. Enver, “Bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir aradaydık, bugün ise Çin ile birlikteyiz. Bu, blok olarak merkezi rolümüzü yansıtıyor” dedi.

Enver, anlaşmanın ekonomik işbirliğinde önemli bir adım olduğunu vurguladı ve “Bu, güven oluşturan istikrarlı bir yaklaşım. Zorlukları birlikte aşmamıza olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.

ÇİN’DEN İŞ BİRLİĞİNE YENİ KAPILAR

Çin Başbakanı Li Qiang, devlet medyası Xinhua’ya yaptığı açıklamada, geliştirilmiş anlaşmanın ikili ekonomik ve ticari iş birliğini genişletmek ve derinleştirmek için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Enver ve Li, imza töreni öncesinde düzenlenen ikili görüşmede, otomotiv ve yüksek teknoloji sektörleri başta olmak üzere ticaret ve yatırım iş birliğini ele aldı. Li ayrıca, Kamboçya-Tayland sınırındaki barış çabalarına destek verdiğini ve Myanmar’daki devam eden krizin çözümüne yardımcı olma taahhüdünü dile getirdi.

Bernama haber ajansına göre, nadir toprak elementleri alanında işbirliği olanakları da görüşüldü.

EKONOMİK DAYANIKLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE ÇIKIYOR

ASEAN-Çin Serbest Ticaret Alanı 3.0, bölgesel ekonomik dayanıklılığı artırmayı, kapsayıcılığı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Uzmanlar, anlaşmanın bölgesel iş birliği ve ticaret hacminin artırılmasında kritik bir rol oynayacağını değerlendiriyor.