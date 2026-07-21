CANLI İran-ABD savaşında son dakika gelişmeleri: Husiler deniz ablukası ilan etti, Trump kritik karar aşamasında
İran ile ABD arasında tırmanan savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesi, gerilimi yeni bir cepheye taşıdı. Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz küresel enerji piyasalarını sarsarken, Katar, Mısır, Pakistan ve Umman'ın öncülüğündeki ateşkes diplomasisi hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği kritik karar ise dünyanın gündeminde.
Orta Doğu'da dengeleri değiştiren İran-ABD savaşı yeni bir dönemece girdi. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yönelik misillemeleri devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesi krizin Körfez'in ötesine taşınabileceği yönündeki endişeleri artırdı.
Aynı zamanda bölgesel arabulucuların hazırladığı 10 günlük ateşkes planı taraflara iletilirken, Washington ve Tahran'dan gelen açıklamalar diplomasi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
İŞTE İRAN-ABD SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANAN SON GELİŞMELER...
CANLI ANLATIM
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI, BAHREYN'DE AMAZON'A AİT VERİ MERKEZİNİ HEDEF ALDIĞINI AÇIKLADI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un veri merkezinin hedef aldığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD hedeflerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
ABD'nin İran'da yapımı devam eden Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına "Nasr 2 operasyonunun" 24. dalgası kapsamında misilleme saldırıları düzenlendiği ve bu çerçevede Bahreyn'deki Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un veri merkezinin birkaç seyir füzesiyle hedef alındığı ve söz konusu merkeze ciddi manada zarar verildiği ifade edildi.
Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin ayrıntılı raporların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Öte yandan Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD askerlerinin konuşlandığı bir yerleşkeye saldırı düzenlediğini ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü de öne sürdü.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DÜNYA GENELİNDEKİ VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Bakanlık tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu belirtildi.
Uyarıda, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.
Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda, ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceğine işaret edildi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
İRAN: BAHREYN VE KUVEYT'TEKİ ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALDIK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 24'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.
Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Bahreyn'in El-Muharrak bölgesindeki bir ABD radarı ile bir hava savunma sisteminin ve Er-Rifa bölgesindeki Patriot hava savunma sisteminin füze ve İHA saldırısıyla vurularak imha edildiği öne sürüldü.
Açıklamada, operasyonların devamında Kuveyt'te ABD'ye ait uzun menzilli bir radar sahası, haberleşme merkezi, uydu iletişim sistemleri ile Ali El-Salim Üssü'ndeki MQ-9 İHA'ların bulunduğu hangarın hedef alındığını ve çok sayıda İHA'nın imha edildiğini veya ağır hasar gördüğünü savundu.
Ayrıca, yine Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü'nde konuşlu erken uyarı radarı, füze savunma radarı, FPS-117 radarı, Patriot hava savunma sistemi ve uydu haberleşme sistemlerinin vurularak imha edildiği öne sürüldü.
Öte yandan, İran Ordusu da Kuveyt'teki üç ABD üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 19'uncu aşaması kapsamında Kuveyt'teki Arifcan, El-Udeyri ve Ahmed el-Cabir üslerine kamikaze İHA saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
Arifcan Üssü'ndeki idari binalar ve yön bulma antenlerinin, El-Udeyri Kampı'ndaki helikopter park alanının ve Ahmed el-Cabir Üssü'ndeki ABD askerlerinin konuşlandığı binanın hedef alındığı belirtildi.