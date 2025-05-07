1.4 milyar Katolik'in gözü kulağı Vatikan'da: Yeni Papa bugün seçilecek!
Bugün, Katolik dünyası için tarihi bir gün: 133 kardinal, Papa Francis'in ölümünün ardından kilisenin 267. papasını seçmek üzere konklavda bir araya gelecek. Seçim, Vatikan’ın gizli duvarları arasında, 800 yılı aşkın süredir süregelen bir ritüel ile gerçekleştirilecek. Bu kutsal süreç, dünya çapında 1.4 milyar Katolik inananı için yeni bir liderin seçilmesi anlamına geliyor. İşte Vatikan'dan anbean gelişmeler...
Dünyanın gözü kulağı 1.4 milyar Katolik'le birlikte Vatikan'da. Bugün seçimine başlanacak. olan Papalık seçimlerinde ayrıntılar neler? Konklav nedir ve nasıl gerçekleşecek? Alınan üst düzey önlemler ne anlama geliyor?
İşte Vatikan'dakiki papalık seçiminde dakika dakika yaşananlar...
DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI VATİKAN'DA
Bugün, hem Katolik dünyası hem de küresel toplum, seçilecek yeni liderin kim olacağı konusunda merakla bekliyor. Yeni papa, büyük olasılıkla Vatikan’ın iç yapısını dönüştürecek adımlar atacak ve Francis'in mirasını devam ettirecek ya da farklı bir vizyonla geleceğe yönelecek. Kardinaler, kişisel ve coğrafi bağlılıkları bir yana, kilisenin geleceği için en uygun lideri seçmeye çalışacak.
Seçimin bugün yapılacak olması, Katolik dünyası için sadece dini bir liderin belirlenmesi değil, aynı zamanda yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Dünün ve bugünün papaları, dünya politikasından dini değerlere kadar pek çok alanda etkili oldu.
Bugün seçilecek papa, bu mirası nasıl taşıyacak? Bu sorunun cevabını birkaç saat içinde öğrenmiş olacağız.
VATİKAN’IN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Geçmişteki skandallardan ders alarak, Vatikan bu seçim için yeni güvenlik önlemleri aldı. Kardinaler, konklav süresince dış dünyayla iletişimi tamamen kesmek için cep telefonlarını teslim edecek. Sistine Şapeli ve kardinalerin konaklayacakları otel çevresine sinyal kesici cihazlar yerleştirilecek. Bu gizlilik önlemleri, seçim sürecinin dış müdahalelerden uzak bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla alındı.
KONKLAV NEDİR VE NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Papa'nın vefatının ardından en erken 15, en geç ise 20 gün içinde Konklav toplanır. Konklav, ''kilitli oda'' anlamına gelir. Bu toplantı dış dünyaya tamamen kapalı şekilde yapılır. En gizli ritüel olarak ifade edilebilir.
Seçimleri sadece Papa'nın atadığı en üst düzey ve 80 yaş altındaki Kardinaller Heyeti yapar. Bugün Kardinaller Heyetinde 135 üye yer alıyor.
Konklav'dan hemen önce ayin düzenlenerek Tanrı'dan rehber olması istenir ve ardından oy kullanacak kardinaller Sistina Şapeli'ne geçer. Seçmenler dışındakiler ''Herkes dışarı'' komutuyla Şapel dışına alınır, dışarıyle iletişim tamamen kesilir. Kardinaller yemin ederek oylamaya başlar.
Bugün itibariyle başlayacak konklavda, kardinaler oylarını gizli bir şekilde verecekler. Sistine Şapeli’nin muazzam tavanının altında, Michelangelo'nun ünlü "Yaratılış" freskine bakarak, 89 oy çoğunluğuna ulaşan bir aday yeni papa olacak. Her iki turda da sonuçsuz kalan oylar, özel bir sobada yakılacak.
Eğer beyaz duman yükselirse, yeni papa seçildiği anlamına gelecek; siyah duman ise oylamada karar çıkmadığını gösterecek.
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