1.4 milyar Katolik'in gözü kulağı Vatikan'da: Yeni Papa bugün seçilecek!

09:07 07 Mayıs 2025

Bugün, hem Katolik dünyası hem de küresel toplum, seçilecek yeni liderin kim olacağı konusunda merakla bekliyor. Yeni papa, büyük olasılıkla Vatikan’ın iç yapısını dönüştürecek adımlar atacak ve Francis'in mirasını devam ettirecek ya da farklı bir vizyonla geleceğe yönelecek. Kardinaler, kişisel ve coğrafi bağlılıkları bir yana, kilisenin geleceği için en uygun lideri seçmeye çalışacak.

Seçimin bugün yapılacak olması, Katolik dünyası için sadece dini bir liderin belirlenmesi değil, aynı zamanda yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Dünün ve bugünün papaları, dünya politikasından dini değerlere kadar pek çok alanda etkili oldu.

Bugün seçilecek papa, bu mirası nasıl taşıyacak? Bu sorunun cevabını birkaç saat içinde öğrenmiş olacağız.