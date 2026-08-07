İsrail basınında yer alan iddialar, İran'a yönelik rejim değişikliği planının Mossad içinde ciddi bir krize yol açtığını ortaya koyarken, Tahran yönetimi de ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engelleyecek yeni bir yasa tasarısını gündemine aldı. Bölgedeki tansiyon düşmek bilmiyor. Gelişmeleri canlı aktarıyoruz.

Son 24 saatte neler yaşandı?

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'da yönetim değişikliğini hedefleyen ve ABD ile koordinasyon içinde hazırlandığı öne sürülen planın başarısız olması, Mossad'ın üst yönetiminde büyük bir sarsıntıya yol açtı. İddiaya göre, planın başarısızlığa uğramasının ardından Mossad Başkanı Roman Gofman, kurumun istihbarat biriminin başındaki isim ile İran masasının yöneticisini görevden aldı. Aynı süreçte İran Meclisi, ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellemeyi amaçlayan bir yasa tasarısını gündemine aldı. Tasarıda, kuralları ihlal eden gemilere ağır para cezaları verilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin kritik bir aşamaya ulaştığını belirterek bunun anlaşma için "son şans" olduğunu söyledi. Trump ayrıca Körfez ülkelerinden gelen çağrıların ardından İran'a yönelik yeni saldırı planlarını ertelediğini ifade etti. Tahran yönetimi ise bölge ülkelerini olası bir çatışmanın sonuçları konusunda uyardı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin temasların sürdüğü, diplomatik görüşmelerin de devam ettiği belirtildi.

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