Yunanistan'da geçmişte Türkler ve Almanlar tarafından bırakıldığına inanılan altınlar, define avcılarını dağlara sürüklüyor. Binlerce avro harcayarak ekipman satın alan defineciler, arama yaptıkları yerleri ailelerinden bile gizliyor. Yunan basınının gündeme taşıdığı altın arayışları kimi zaman binaların güvenliğini tehlikeye atarken kimi zaman ölümle sonuçlanıyor.

Yunanistan'da Türklerden ve Almanlardan kaldığı öne sürülen altınlara yönelik efsaneler, define avcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yunan basınından Proto Thema'nın haberine göre "Medusa" adlı program, Larisa ve Karaferye'de altın arayan definecilerin hikayelerini gündeme taşıdı.

ARAMA YAPTIKLARI YERLERİ AİLELERİNDEN BİLE GİZLİYORLAR

Defineciler, kayalardaki işaretleri nasıl yorumladıklarını ve aramalarda kullandıkları ekipmanları anlattı.

Mesleği muhasebecilik olan Stefanos, çocukluğunda ailesi ve amcalarıyla define aradığını, bugün ise kendi ekibinin bulunduğunu belirtti. Bir ihbarın ardından iki yıldır aynı noktaya gittiklerini anlatan Stefanos, geçmişte 12 altın sikke bulduklarını ileri sürdü.

Yunanistan'da define avcıları, Türklerden ve Almanlardan kaldığına inanılan altınların izini sürüyor.

EKİPMAN İÇİN 10 BİN AVROYU GÖZDEN ÇIKARIYORLAR

Bir definecinin aktardığına göre yalnızca ekipman masrafları bir grup için 6 bin ila 10 bin avroyu bulabiliyor.

Altın bulma umuduyla hareket eden defineciler, dolandırıcıların da hedefi oluyor. Programa konuşan bir tanık, hazine yerlerini gösterdiği iddia edilen sahte haritaların satıldığını anlattı.

ALTIN UĞRUNA BİNANIN SAĞLAMLIĞINI TEHLİKEYE ATTILAR

Anna Symeonidou, İos Adası'ndayken mülkünde kimliği belirsiz kişilerin kazı yaptığını öğrendi. Şahıslara, işgal döneminden kalma altınların burada gömülü olduğu söylenmişti.

Davayla ilgilenen avukat, yaklaşık bir ay süren kazının binanın yapısal sağlamlığına zarar verdiğini belirtti.

ALTIN BULMA UMUDUYLA ÇIKTIĞI YOLCULUK ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Programda define arayışının acı sonuçları da gündeme geldi. Athanasios Neochoritis, kendisinden habersiz altın aramaya çıkan akrabasının bu yolculuğunu ancak ölüm haberini aldığında öğrendiğini anlattı.