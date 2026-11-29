Polonya, Baltık ülkelerinden birine yönelik Rusya kaynaklı olası bir silahlı provokasyon durumunda NATO müttefiklerini beklemeden askeri müdahalede bulunmayı değerlendiriyor.

Ülkede yayın yapan Onet haber sitesinin Polonyalı iki bakana dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Baltık ülkelerinden birine yönelik sınırlı bir silahlı saldırısı durumunda Polonya'nın askeri destek vermesi gerektiği belirtildi.

Haberde, istihbarat bilgilerine göre Rusya'nın şu aşamada herhangi bir NATO ülkesine yönelik geniş çaplı saldırı planlamadığı ve böyle bir saldırıyı gerçekleştirme kapasitesine sahip olmadığı aktarıldı.

Olası senaryonun Rusya'nın Baltık ülkelerinden birindeki küçük bir yerleşim yerini silahlı provokasyonla ele geçirmesi olduğu ifade edildi.

Onet'in görüştüğü bakanlardan biri, böyle bir durumda Polonya'nın saldırıya uğrayan Baltık ülkesine derhal asker göndereceğini ve NATO'nun 5. maddesinin resmen devreye sokulmasını beklemeyeceğini söyledi.

Diğer bakan ise Polonya'nın mevcut askeri imkanlarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek Baltık ülkelerine sağlanacak desteğin ülkenin kendi savunma kapasitesini zayıflatmaması gerektiğini savundu.

Haberde, bakanların askeri desteğin kapsamı konusunda farklı düşündüğü ancak Rusya'nın olası silahlı provokasyonuna askeri karşılık verilmesi gerektiği konusunda aynı görüşü paylaştıkları aktarıldı.

Polonya'nın olası askeri desteğinin, saldırıya uğrayan Baltık ülkesine yardım etmenin yanı sıra Rusya'nın NATO'nun birliğini bozmasını önleme amacı taşıdığı vurgulandı.

Haberde ayrıca Rusya'nın böyle bir provokasyona ancak saldırıya uğrayan NATO ülkesinin müttefiklerinden destek alamayacağına inanması halinde girişebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Polonya, Baltık ülkelerine yönelik olası bir Rus saldırısına karşı askeri destek seçeneğini değerlendiriyor. (Foto: AA)

POLONYA, BELARUS SINIRINDAKİ TAMPON BÖLGE UYGULAMASINI UZATTI

Öte yandan Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırındaki tampon bölge uygulamasının 27 Şubat 2027'ye kadar uzatılmasına karar verdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, 1 Ocak-24 Kasım döneminde Belarus'tan Polonya'ya yönelik 482 düzensiz geçiş girişimi kaydedildi. Bu sayı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 98 azaldı.

Bakanlık, Belarus'un göç baskısına yönelik taktiğini değiştirdiğini ancak sınırdaki güvenlik tehdidinin devam ettiğini savunarak tampon bölge uygulamasının sürdürülmesini gerekli görüyor.

Sınırın belirli kesimlerinde sivillerin erişimini kısıtlayan uygulama, sınır muhafızlarının operasyonlarını kolaylaştırmayı ve düzensiz geçişleri önlemeyi amaçlıyor.