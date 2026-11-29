İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot ile Likud lideri geçici Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmede, "birlik hükümeti" konusunda ilerleme kaydedilemedi. Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile değişim bloğundaki Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett arasındaki kritik görüşmeden de koalisyon anlaşması çıkmadı. Partilerin müzakere heyetleri arasındaki temaslar sürerken İsrail basını, Bennett'in anlaşma öncesinde hükümette kimlerin yer alacağını görmek istediğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yashar ile Likud partileri arasındaki yeni bir görüşme ayarlanmadı.

Netanyahu'nun dün dönüşümlü başbakanlıkta ikinci sırayı alacağını söyleyerek "birlik hükümeti" çağrısı yapmasının ardından bugün yerel saat ile 10:00 sularında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde Eisenkot'un güvenlik brifingi almasıyla başlayan toplantıda Netanyahu'nun çağrısı üzerine "birlik hükümeti" ihtimali müzakere edildi.

Tarafların yaptığı ortak açıklamada, "Ulusal birlik hükümetinin kurulmasına ilişkin bir tartışmanın yapıldığı görüşme, her iki tarafın da mevcut büyük uçurumları kapatma çabası kapsamında iş odaklı bir atmosferde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

KAN'ın haberinde, Yashar Partisi'nin Likud ile başka bir müzakere toplantısı planlamamasına dikkati çekilerek toplantıda hiçbir konuda ilerleme kaydedilemediği vurgulandı.

Eisenkot'un toplantıda Netanyahu'ya "Değişim Bloğu" partilerindeki ortaklarına bağlı olduğunu söylediği aktarılan habere göre, Eisenkot bloğu içindeki hakim görüş, azınlık hükümetine doğru ilerledikleri yönünde.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Eisenkot'un Likud ve diğer partileri, kendisinin belirlediği temel ilkeler çerçevesinde kuracakları hükümete daha sonra dahil olmaya davet ettiğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN, Eisenkot'un geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından değişim bloğu partilerinin müzakereleri yürüttüğü Herzliya'daki otele geldiğini aktardı.

HÜKÜMET KURMA TEMASLARI SONA ERDİ

Haberde, Eisenkot-Bennett ikilisinin yaptığı görüşmenin bir saatten kısa sürdüğü belirtilirken beklenenin aksine görüşme sonrası bir koalisyon anlaşması duyurulmadı.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, liderlerin hükümet kurmaya yönelik temaslarının sona erdiği, partilerin müzakere heyetlerinin görüşmesinin sürdüğü aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu, Yashar ve Birlikte partileri arasındaki görüşmede ilerleme kaydedildiğini ve Bennett'in anlaşma öncesinde hükümette kimlerin yer alacağını görmek istediğini ileri sürdü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yashar Partisi, Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği ile de görüşmelerini sürdürdü.

Haberde, Birleşik Tevrat Yahudiliği temsilcisi Boaz Ben-Zur ile Eisenkot'un müzakere ekibinin bir araya geldiği, sabah saatlerinde ise Ben-Zur'un kendi partisinin temsilcileriyle uzun bir görüşme yaptığı aktarıldı.