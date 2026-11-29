İspanya'da düzenlenen erken genel seçimleri ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı. Bir diğer sağ görüşlü parti Vox ile koalisyon hükûmeti kurmak için gereken meclis çoğunluğuna ulaşan PP, 8 yıllık Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) iktidarını sona erdirmeye hazırlanıyor. Seçim sonuçlarının ardından mevcut Başbakan Pedro Sanchez, PP lideri Alberto Nunez Feijoo'yu telefonla arayarak tebrik etti.

İspanyollar, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve şu andaki Başbakan Pedro Sanchez yönetimindeki son 8 yıllık sol iktidarı değiştirme yönünde tercih kullandı. Sanchez'in, PP lideri Alberto Nunez Feijoo'ya telefonla arayarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını kutladığı açıklandı. Seçim Kurulu'nun açılan sandıkların yüzde 93'üne göre PP, 350 sandalyeli mecliste 133 milletvekili çıkardı. PSOE 115, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe 11, sağdaki Vox partisi 52, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 11, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5, İleri Endülüs 4, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 3, Podemos 3, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) 2, Navarra Halk Birliği (UPN) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2. Bu sonuçla İspanya, bir kez daha koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacak. Meclis çoğunluğu için 176 gerekirken, PP'nin diğer bir sağ görüşlü Vox partisiyle toplam milletvekili sayısı 185'i buldu.

Sağ görüşlü iki siyasi parti arasında gelecek günlerde yapılacak müzakereler yeni hükümeti belirleyecek. Müzakerelerin beklendiği gibi geçmesi halinde İspanya'nın yeni başbakanı 65 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo olacak. PP Senato'da da 121 sandalye ile birinci parti çıktı. Senato'da sol partilerin ittifakı İlerici Senato 59, PSOE 14, ERC-Bildu ittifakı 10 koltuk aldı. Diğer yandan sandıktan çıkan sonucu son yapılan Temmuz 2023'teki genel seçim sonuçları ile kıyasladığımızda, PP'nin 4, PSOE'nin 6, eski adı Sumar bu seçimdeki adı Geniş Cephe'nin ise 20 milletvekili daha az çıkardığı görüldü. Seçimde oylarını en çok artıran parti 33 olan milletvekilini 52'ye çıkaran ve göçmen karşıtı politik tutumuyla öne çıkan Vox oldu. Bu arada ilk defa genel seçime katılan, Endülüs bölgesinde kurulan "İleri Endülüs" adlı sol partinin bu bölgeden 4 milletvekili çıkarması dikkat çekti.