Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği genel seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.

Seçimler, 22 bin seçim merkezinde kurulan 210 bin sandıkta yerel saatle 09.00'da başladı.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİ OYLARINI NEREDE KULLANACAK?

4 yıl ülkeyi yönetmeye aday olan siyasi liderlerden Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, oylarını başkent Madrid'de kullanacak.

Siyasi partilerden yapılan açıklamalara göre, ilk Sanchez'in oyunu kullanması, ardından Feijoo ve Abascal'ın oy kullanacakları okullardaki sandıklara gitmeleri öngörülüyor.

Mevcut koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan, sol partilerin ittifakı Geniş Cephe'nin lideri Ada Colau ise oyunu, ikamet ettiği Barselona'da kullanacak.