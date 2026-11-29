İspanya'da kritik genel seçim heyecanı başladı: 38 milyonu aşkın seçmen sandık başında! Yarışta iki isim öne çıkıyor
İspanya'da konut krizine karşı hazırlanan acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından alınan erken genel seçim kararıyla 38 milyonu aşkın seçmen sandık başına gitti. Meclis'teki 350 milletvekili ile Senato'daki 209 senatörün belirleneceği seçimlerde solda Başbakan Pedro Sanchez ile sağda Halk Partisi lideri Alberto Nunez Feijoo öne çıkarken, sandıkların kapanmasının ardından ilk anket sonuçlarının yerel saatle 21.00'de açıklanması bekleniyor.
Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği genel seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.
Seçimler, 22 bin seçim merkezinde kurulan 210 bin sandıkta yerel saatle 09.00'da başladı.
SİYASİ PARTİ LİDERLERİ OYLARINI NEREDE KULLANACAK?
4 yıl ülkeyi yönetmeye aday olan siyasi liderlerden Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, oylarını başkent Madrid'de kullanacak.
Siyasi partilerden yapılan açıklamalara göre, ilk Sanchez'in oyunu kullanması, ardından Feijoo ve Abascal'ın oy kullanacakları okullardaki sandıklara gitmeleri öngörülüyor.
Mevcut koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan, sol partilerin ittifakı Geniş Cephe'nin lideri Ada Colau ise oyunu, ikamet ettiği Barselona'da kullanacak.
KANARYA ADALARI'NDA SANDIKLAR BİR SAAT GEÇ AÇILACAK
Diğer yandan İspanya'nın güneybatısında bulunan Kanarya Adaları ile ana kara arasında bir saatlik fark olduğundan dolayı bu bölgede sandıklar ana karaya göre bir saat geç açılıp, oy kullanma işlemi de bir saat geç sonlanacak.
SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN 100 BİNDEN FAZLA PERSONEL
Oy verme sürecini denetlemek ve sandık başlarında oy sayımını gerçekleştirmek üzere, her biri bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim kurullarında görev alacak 183 bin 99 asil üye bulunuyor.
Seçimlerde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 100 binden fazla ulusal polis, yerel polis ve jandarma görevlendirildi.