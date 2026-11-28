Bir zamanlar generaller ve üst düzey askeri yetkililer için ayrılan, girişleri kontrollü kapılarla korunan ve dış dünyadan çitlerle tamamen ayrılan tarihi konutlar, şimdi Trump'ın kabine üyelerine ev sahipliği yapıyor.

CNN International'ın özel haberine göre, Trump yönetiminin yaklaşık yarım düzine üyesi, başkentteki askeri yerleşkelerde yaşamaya başladı. Geçmiş başkanlık dönemlerinde üst düzey sivil yöneticilerin askeri konutlarda yaşaması oldukça nadir görülen bir uygulamayken, Trump'ın ikinci döneminde bu durum dikkat çekici biçimde yaygınlaştı.

Georgetown'daki malikanesinden ayrılarak Washington'daki güvenlikli bir askeri üsse taşınan Bessent, CNBC'nin Squawk Box programında yaptığı açıklamada, İran yönetiminin kendisine ve kabinenin diğer üyelerine yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğunu söyledi.

CNN'in bu ay yayımladığı ayrı bir haberde, İran'ın Washington'da kirli bomba olarak bilinen radyoaktif serpinti etkili bir bomba veya kimyasal silah kullanarak Trump yönetiminin üst düzey isimlerini hedef almaya yönelik planlar geliştirdiği bildirilmişti.

Trump yönetimindeki yetkililerin askeri üslere taşınmasında İran kaynaklı tehditlerin de etkili olduğu belirtiliyor.

Yetkililerin bu konutları tercih etmesinin arkasında ise hem yabancı ülkelerden kaynaklandığı öne sürülen tehditler hem de ABD'de giderek artan siyasi şiddet bulunuyor.

İran'a karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları içeren baskı kampanyasına öncülük eden Bessent, tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, "İran yönetiminin canı cehenneme! Beni korkutmalarına izin vermeyeceğim. Bana ve kabinenin diğer üyelerine yönelik ölüm tehditlerinde bulundular. Bizi korkutamayacaklar." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI DA ASKERİ ÜSSE TAŞINDI! HEDEFTEKİ İSİMLER ARTIYOR

Askeri konutlara taşınan isimler arasında yalnızca Hazine Bakanı Bessent bulunmuyor.

CNN'e konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche da güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle yakın zamanda bir askeri üsse yerleştirildi.

Blanche'ın selefi Pam Bondi de geçen yıl askeri bir yerleşkede yaşamıştı.

Trump yönetimindeki bazı isimler yabancı kaynaklı tehditler nedeniyle güvenlikli konutlara taşınırken, diğerleri ABD'de artan siyasi şiddet ve kendilerine yönelik saldırı ihtimalinden endişe ediyor.

Bu endişelerin arkasında muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesi ve üst düzey yetkililere yönelik diğer ciddi tehditler de bulunuyor.