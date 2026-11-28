Trump'ın kabinesinde askeri üs alarmı! Bessent, Rubio ve Hegseth dahil üst düzey isimler neden taşındı?
ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde güvenlik alarmı büyüyor. CNN International'ın haberine göre, Trump yönetiminin üst düzey isimleri, artan suikast tehditleri ve siyasi şiddet endişesi nedeniyle Washington'daki evlerini terk ederek askeri üslerdeki yüksek güvenlikli konutlara taşınıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent ve Adalet Bakanı Todd Blanche'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık yarım düzine kabine üyesi, generaller için ayrılan askeri yerleşkelerde yaşamaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki üst düzey isimler, artan güvenlik tehditleri nedeniyle Washington'daki sivil konutlarını terk ederek askeri üslere yerleşiyor.
CNN International'ın özel haberine göre, Trump yönetiminin yaklaşık yarım düzine üyesi, başkentteki askeri yerleşkelerde yaşamaya başladı. Geçmiş başkanlık dönemlerinde üst düzey sivil yöneticilerin askeri konutlarda yaşaması oldukça nadir görülen bir uygulamayken, Trump'ın ikinci döneminde bu durum dikkat çekici biçimde yaygınlaştı.
Bir zamanlar generaller ve üst düzey askeri yetkililer için ayrılan, girişleri kontrollü kapılarla korunan ve dış dünyadan çitlerle tamamen ayrılan tarihi konutlar, şimdi Trump'ın kabine üyelerine ev sahipliği yapıyor.
Yetkililerin bu konutları tercih etmesinin arkasında ise hem yabancı ülkelerden kaynaklandığı öne sürülen tehditler hem de ABD'de giderek artan siyasi şiddet bulunuyor.
İRAN'DAN SUİKAST TEHDİDİ İDDİASI! BAKANLARIN HEDEFİNDEKİ TEHLİKE NE?
Trump yönetimindeki yetkililerin askeri üslere taşınmasında İran kaynaklı tehditlerin de etkili olduğu belirtiliyor.
CNN'in bu ay yayımladığı ayrı bir haberde, İran'ın Washington'da kirli bomba olarak bilinen radyoaktif serpinti etkili bir bomba veya kimyasal silah kullanarak Trump yönetiminin üst düzey isimlerini hedef almaya yönelik planlar geliştirdiği bildirilmişti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İran'dan gelen ölüm tehditleri nedeniyle yaşadığı yeri değiştirdiğini açıkladı.
Georgetown'daki malikanesinden ayrılarak Washington'daki güvenlikli bir askeri üsse taşınan Bessent, CNBC'nin Squawk Box programında yaptığı açıklamada, İran yönetiminin kendisine ve kabinenin diğer üyelerine yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğunu söyledi.
İran'a karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları içeren baskı kampanyasına öncülük eden Bessent, tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, "İran yönetiminin canı cehenneme! Beni korkutmalarına izin vermeyeceğim. Bana ve kabinenin diğer üyelerine yönelik ölüm tehditlerinde bulundular. Bizi korkutamayacaklar." ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI DA ASKERİ ÜSSE TAŞINDI! HEDEFTEKİ İSİMLER ARTIYOR
Askeri konutlara taşınan isimler arasında yalnızca Hazine Bakanı Bessent bulunmuyor.
CNN'e konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche da güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle yakın zamanda bir askeri üsse yerleştirildi.
Blanche'ın selefi Pam Bondi de geçen yıl askeri bir yerleşkede yaşamıştı.
Trump yönetimindeki bazı isimler yabancı kaynaklı tehditler nedeniyle güvenlikli konutlara taşınırken, diğerleri ABD'de artan siyasi şiddet ve kendilerine yönelik saldırı ihtimalinden endişe ediyor.
Bu endişelerin arkasında muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesi ve üst düzey yetkililere yönelik diğer ciddi tehditler de bulunuyor.