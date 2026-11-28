ABD Hava Kuvvetlerinin kritik askeri verilerini barındıran Cloud One sistemine şok siber saldırı
ABD Hava Kuvvetlerinin en büyük bulut bilişim platformlarından Cloud One, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Reuters'ın özel haberine göre, ABD ordusunun hassas askeri verilerini, personel kayıtlarını ve lojistik altyapısını barındıran sisteme sızıldığı ortaya çıktı. Saldırının ardından platform genelinde ciddi aksamalar yaşanırken bazı kullanıcıların yönetici yetkileri iptal edildi, sistem güncellemeleri durduruldu.
ABD'nin askeri altyapısını hedef alan siber saldırılara bir yenisi eklendi. Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı özel haberine göre bilgisayar korsanları, ABD Hava Kuvvetlerinin amiral gemisi olarak nitelendirilen Cloud One platformuna sızdı.
Yaklaşık son bir ay içerisinde, sistemin yükseltilmesine yönelik çalışmalar sırasında fark edilen siber saldırı, platform genelinde aksamalara neden oldu.
Saldırının ortaya çıkarılmasıyla birlikte ABD Hava Kuvvetlerinin hassas askeri bilgileri, personel kayıtları ve lojistik verilerinin güvenliği tartışma konusu haline geldi.
Reuters, saldırının arkasındaki kişi veya grupların kimliğini, sızmanın tam kapsamını ve herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığını henüz belirleyemedi.
ABD Hava Kuvvetleri ise Reuters'a yaptığı açıklamada belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel faaliyetleri hakkında yorum yapmayacağını bildirdi. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Bakanlığının bilgilerini, sistemlerini ve görev kabiliyetlerini korumak için gerekli önlemlerin sürekli alındığı belirtildi.
UÇAKLARIN DURUMUNDAN FÜZE ENVANTERİNE KADAR HER ŞEY BU SİSTEMDE
2017 yılında hayata geçirilen Cloud One, ABD Hava Kuvvetlerinin bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek bir merkezde toplamak amacıyla oluşturuldu.
Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet gibi dört büyük teknoloji şirketinin kaynaklarını bir araya getiren platform, askeri operasyonlar açısından kritik öneme sahip çok sayıda uygulamaya ev sahipliği yapıyor.
Sistemde personel bilgileri ve maaş ödemelerinin yanı sıra askeri lojistik, bakım ve envanter yönetimine ilişkin uygulamalar da bulunuyor.
Ancak Cloud One'ın önemi bunlarla sınırlı değil.
Platform bünyesinde yer alan Bulut Tabanlı Komuta ve Kontrol Sistemi (Cloud-Based Command and Control), Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarından ve diğer veri kaynaklarından gelen bilgileri bir araya getiriyor.
Bir diğer kritik uygulama olan Tiyatro Entegre Muharebe Mühimmatı Sistemi (Theater Integrated Combat Munitions System) ise dünyanın dört bir yanındaki 200'den fazla ABD Hava Kuvvetleri noktasında bulunan bomba ve füzelerin takibini sağlıyor.
Dolayısıyla Cloud One'a yönelik siber saldırı, yalnızca bir teknoloji altyapısının ihlal edilmesi anlamına gelmiyor. Platformun barındırdığı uygulamalar, askeri envanterden hava savunma verilerine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.
Reuters'a konuşan iki kaynak, Cloud One'ın ABD ordusunun en büyük bulut bilişim platformlarından biri olduğunu belirtti.
Kaynaklardan biri saldırının önemini, "Buradaki bir güvenlik ihlali son derece ciddi bir mesele." sözleriyle değerlendirdi.
ABD SİBER KOMUTANLIĞI DEVREDE! HASARIN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR
Saldırının ortaya çıkarılmasının ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi.
Reuters'a konuşan kaynaklardan birinin aktardığına göre ABD ordusunun siber operasyonlardan sorumlu gücü Siber Komutanlık (Cyber Command), saldırının yol açtığı zararı değerlendirmek üzere incelemeye dahil edildi.
Ancak saldırganların kim olduğu, sisteme hangi ölçüde erişim sağladığı ve hassas verilerin ele geçirilip geçirilmediği henüz açıklığa kavuşmadı.
ABD Siber Komutanlığı, Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.
SİSTEMDEKİ GÜVENLİK İHLALİ ASKERİ FAALİYETLERİ DE AKSATTI
Siber saldırının tespit edilmesi, ABD Hava Kuvvetlerinin dijital altyapısında bir dizi operasyonel aksaklığa yol açtı.
Reuters'ın dört ayrı kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, uzun süredir askeri öncelikler arasında bulunan arka ofis uygulamalarının Cloud One platformuna taşınmasına yönelik çalışmalar durduruldu.
Sistem üzerinde hâlihazırda çalışan uygulamalara yönelik güncellemeler de engellendi.
Bu durum, teknoloji sektöründe yeni ve ciddi yazılım güvenlik açıklarının duyurulduğu bir dönemde Hava Kuvvetleri personelinin mevcut uygulamalara gerekli düzeltmeleri ve güvenlik yamalarını yüklemesini de zorlaştırdı.
Reuters'a konuşan beşinci kaynak ise bazı kullanıcıların yönetici yetkilerinin iptal edildiğini bildirdi.
Haberde görüşlerine yer verilen beş kaynağın tamamı, kimliklerinin açıklanmaması şartıyla konuştu.