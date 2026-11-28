ABD Hava Kuvvetleri ise Reuters'a yaptığı açıklamada belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel faaliyetleri hakkında yorum yapmayacağını bildirdi. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Bakanlığının bilgilerini, sistemlerini ve görev kabiliyetlerini korumak için gerekli önlemlerin sürekli alındığı belirtildi.

Reuters, saldırının arkasındaki kişi veya grupların kimliğini, sızmanın tam kapsamını ve herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığını henüz belirleyemedi.

Yaklaşık son bir ay içerisinde, sistemin yükseltilmesine yönelik çalışmalar sırasında fark edilen siber saldırı, platform genelinde aksamalara neden oldu.

ABD'nin askeri altyapısını hedef alan siber saldırılara bir yenisi eklendi. Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı özel haberine göre bilgisayar korsanları, ABD Hava Kuvvetlerinin amiral gemisi olarak nitelendirilen Cloud One platformuna sızdı.

UÇAKLARIN DURUMUNDAN FÜZE ENVANTERİNE KADAR HER ŞEY BU SİSTEMDE

2017 yılında hayata geçirilen Cloud One, ABD Hava Kuvvetlerinin bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek bir merkezde toplamak amacıyla oluşturuldu.

Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet gibi dört büyük teknoloji şirketinin kaynaklarını bir araya getiren platform, askeri operasyonlar açısından kritik öneme sahip çok sayıda uygulamaya ev sahipliği yapıyor.

Sistemde personel bilgileri ve maaş ödemelerinin yanı sıra askeri lojistik, bakım ve envanter yönetimine ilişkin uygulamalar da bulunuyor.

Ancak Cloud One'ın önemi bunlarla sınırlı değil.

Platform bünyesinde yer alan Bulut Tabanlı Komuta ve Kontrol Sistemi (Cloud-Based Command and Control), Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarından ve diğer veri kaynaklarından gelen bilgileri bir araya getiriyor.

Bir diğer kritik uygulama olan Tiyatro Entegre Muharebe Mühimmatı Sistemi (Theater Integrated Combat Munitions System) ise dünyanın dört bir yanındaki 200'den fazla ABD Hava Kuvvetleri noktasında bulunan bomba ve füzelerin takibini sağlıyor.

Dolayısıyla Cloud One'a yönelik siber saldırı, yalnızca bir teknoloji altyapısının ihlal edilmesi anlamına gelmiyor. Platformun barındırdığı uygulamalar, askeri envanterden hava savunma verilerine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Cloud One'ın ABD ordusunun en büyük bulut bilişim platformlarından biri olduğunu belirtti.