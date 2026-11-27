PAP Başkanı seçilen Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Dick'e tebriklerini ileten Kurtulmuş, "Kurallara dayalı sistemin savunulmasında ve orta ölçekli güçlerin önemli rolünü vurgulamada ciddi bir işleve sahip olan MIKTA'nın bir üyesinin PAB Başkanlığını üstlenmesi hepimiz için bir sevinç vesilesidir. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Milton'ı bu bağlamda yeni görevinde desteklemeye hazır olduğumuzu ve MIKTA'nın savunduğu değerlerin PAB gündemine daha fazla ve etkin bir şekilde yansıtılması için işbirliği yapmaya da hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin köklü parlamenter diplomasi geleneğinden ve güçlü kurumsal kapasitesinden yararlanarak parlamentolar arası işbirliğine ve çok taraflılığa her zaman vurgu yapmış bir ülke olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "MIKTA'nın faaliyetleri bölgesel ve küresel sorunlara yapıcı çözümlerin kolaylaştırılması ve küresel yönetişimin daha da etkinleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda MIKTA işbirliğinin daha da geliştirilmesinin hayati olduğunu ifade etmek isterim. Benzer görüşlü beş G20 üyesi arasında tesis edilen bu pratik işbirliği platformunun gerek dış politika hedeflerimiz gerek diğer üye ülkelerle ikili ilişkilerimiz bakımından önemli katkılar sağladığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL SİSTEMİN HEMEN HEMEN BÜTÜN KURUMLARI TAM BİR İFLAS HALİNDEDİR"

Birleşmiş Milletler'in (BM) günün değişen koşullarına ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesinin, etkinliğini sürdürebilmesi ve güvenilirliğini artırabilmesi bakımından önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek ifade ediyorum ki başta Birleşmiş Milletler olmak üzere küresel sistemin hemen hemen bütün kurumları tam bir iflas halindedir ve dünyadaki hiçbir soruna çözüm üretemez bir vaziyettedir. Bunun için MIKTA'nın, bu kadar önemli beş ülkenin üyesini bir araya getirmiş olan bu platformun en önemli vazifelerinden birisinin de küresel ölçekte adil ve bütün dünya tarafından kabul edilebilir yeni bir siyasi mimarinin ortaya konulması için gayret sarf etmesidir. Bu çerçevede insanların yaratılışta eşitliği ve ülkelerin egemenlikte eşitliğini prensip olarak esas kabul eden bir anlayışla dünya sisteminin yeniden dizayn edilmesini, yeniden güçlü bir şekilde kurulmasını teklif ediyoruz.