Kurtulmuş'tan İsrail'e ve küresel sisteme sert eleştiri! "Kimse durduramıyor" diyerek yeni sistem çağrısı yaptı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarına dikkati çekerek, “Ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki aksaklıklar dolayısıyla bütün dünya istese de hiç kimse İsrail'i durduramıyor. İsrail'in bu saldırgan tutumunun ortadan kaldırılabilmesi ve ülkelerin egemenliklerine saldıran başka örneklerin de ortaya çıkmaması için yeni bir küresel sistemi inşa etmek boynumuzun borcudur.” dedi.
Avustralya Parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Kanberra'da düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla başladı.
Toplantı marjında ilk olarak Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ve Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick konuk heyet başkanlarıyla bir araya geldi.
Kurtulmuş, Avustralya Senatosu Başkanı Lines'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantının "Çok Taraflılık, Parlamenter Liderlik ve Ortak Sorumluluk" başlıklı ilk oturumunda yaptığı konuşmada, toplantıdaki ev sahiplikleri dolayısıyla tebrik ettiği Avustralya Senatosu Başkanı Lines ve Temsilciler Meclisi Başkanı Dick'e bu yıl sürdürecekleri MIKTA Dönem Başkanlığı görevinde başarılar diledi.
Uluslararası sistemin köklü bir dönüşümden geçtiğini ve artan jeopolitik rekabetin, derinleşen kutuplaşma ve bölgesel çatışmaların, uluslararası işbirliğini ve kurallara dayalı çok taraflı sistemi ciddi biçimde sınadığını dile getiren Kurtulmuş, dünyadaki hızlı değişimin eski dünyanın bütün alışkanlıklarını, bütün kabullerini hatta sistemlerini, terminolojisini dahi yerle bir ettiğini söyledi.
Dünyada yeni bir sistemin inşa edilmesi için hem siyasetçiler arasında hem bilim insanları arasında fevkalade güçlü bir arayışın ortaya çıktığına işaret eden Kurtulmuş, bu dönemin gereklerini iyi anlamak ve ona göre hareket etmek gerektiğini vurguladı.
Yeni dönemin henüz nasıl şekilleneceği, ne yönde gelişeceğini bugünden çok kesin ifadelerle söylemenin mümkün olmayacağını dile getiren Kurtulmuş, yeni sistemin gelişim seyrinin çok merkezlilik etrafında olacağı konusunda herkesin ittifak ettiğini belirtti.
Kurtulmuş, "Böylesine önemli bir konjonktürde çok taraflı sistemin daha işlevsel ve etkili olmasına duyduğumuz ihtiyaç arttıkça bölgesel düzeyde konuları sahiplenme, farklı bölgesel güçler arasında işbirliklerinin artırılması da her zamankinden daha çok önem kazanmaktadır." dedi.
Orta güç ülkeler denilen ya da bölgesel güç olarak tanımlanan ülkelerin farklı aktörlerle diyalog kurabilme ve ortak zemin oluşturma bakımından fevkalade önemli avantajlara sahip olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası toplumun bugün daha fazla bloklaşmaya değil, farklılıklar arasında köprüler kurulmasına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda, farklı coğrafyalardan beş ülkeyi bir araya getiren MIKTA, karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine, görüş ayrılıklarının aşılmasına ve küresel meselelere ortak yaklaşımlar geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bölgesel farklılıkların, ortak çözümler geliştirilmesinin önünde bir engel oluşturmaması gerektiğine inanıyoruz. Ortak çıkarlarımızın kesiştiği alanlarda uzlaşı inşa etmek, farklılıklarımız arasında köprü kurmak ve küresel krizlere karşı ortak yaklaşımlar geliştirmek için parlamentolar arası diplomasiyi en etkin şekilde kullanmak durumundayız."