FIFA sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada kurumun siber saldırının hedefi olduğunu doğruladı.

Sözcü, "FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan bir siber saldırının hedefi olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

PERSONEL KİMLİĞİNE BÜRÜNEREK SİSTEME ERİŞTİLER

FIFA'dan bir kaynak, The Athletic'e yaptığı açıklamada siber saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grubun sistem veya teknik bir arıza nedeniyle değil, personel kimliğine bürünerek sisteme erişim sağladığını belirtti.