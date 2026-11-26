FIFA siber saldırıyı doğruladı! Kişisel ve ticari bilgiler ele geçirildi
Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), siber saldırıya uğradığını ve bazı kişisel ve ticari bilgilerin çalındığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grubun, personel kimliğine bürünerek sisteme erişim sağladığı belirtildi. FIFA, saldırıdan kimlerin etkilendiğine ve hangi bilgilerin çalındığına ilişkin açıklama yapmadı.
FIFA sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada kurumun siber saldırının hedefi olduğunu doğruladı.
Sözcü, "FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan bir siber saldırının hedefi olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.
PERSONEL KİMLİĞİNE BÜRÜNEREK SİSTEME ERİŞTİLER
FIFA'dan bir kaynak, The Athletic'e yaptığı açıklamada siber saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grubun sistem veya teknik bir arıza nedeniyle değil, personel kimliğine bürünerek sisteme erişim sağladığını belirtti.
HANGİ BİLGİLERİN ÇALINDIĞI AÇIKLANMADI
FIFA, saldırıdan kimlerin etkilendiğini, saldırının ne zaman gerçekleştiğini ve hangi bilgilerin ele geçirildiğini açıklamadı.
12 GİGABAYTTAN FAZLA BELGE İDDİASI
Kendilerine "Handsome Boy Hacking Club" adını veren bir grup, 19 Kasım'da sosyal medya platformu X'te FIFA'ya ait olduğunu öne sürdüğü dosyaların ekran görüntüsünü yayımlamış ve 12 gigabayttan fazla belgenin çalındığını iddia etmişti.