GÜNLÜK KULLANIMA SÜRE SINIRI

Yeni sistem kapsamında ebeveynler, çocuklarının X'te ne kadar zaman geçirdiğini görebilecek ve günlük kullanım süresine limit koyabilecek. Ayrıca içerik önerileri ve videolar, çocukların hâlihazırda takip ettiği hesaplarla sınırlandırılabilecek.