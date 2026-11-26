Süreye sınır, içeriğe filtre! Gençlerin X özgürlüğüne "ebeveyn kalkanı"
ABD merkezli sosyal medya platformu X, 13-17 yaş aralığındaki çocukların platform kullanımını kontrol altına almak isteyen aileler için yeni ebeveyn denetimi özelliklerini kullanıma sundu. Günlük kullanım süresinden içerik filtrelemeye kadar birçok kontrol imkânı sağlayan yeni sistemde ebeveynlere sınırlar çizilirken, çocukların özel mesajlarına ve hesap geçmişlerine erişim izni verilmeyecek.
Sosyal medya platformu X, çocukların platformdaki deneyimlerini daha kontrollü hale getirmek amacıyla ebeveyn denetimi özelliklerini devreye aldı. 13-17 yaş aralığındaki çocukları bulunan ailelere yönelik hazırlanan sistemle ebeveynler, çocuklarının sosyal medya kullanımını belirli sınırlar çerçevesinde yönetebilecek.
Platformdan yapılan açıklamada, yeni özelliğin ailelere çocuklarının hesapları üzerinde doğrudan erişim hakkı tanımadan kontrol imkânı sağlayacağı belirtildi.
GÜNLÜK KULLANIMA SÜRE SINIRI
Yeni sistem kapsamında ebeveynler, çocuklarının X'te ne kadar zaman geçirdiğini görebilecek ve günlük kullanım süresine limit koyabilecek. Ayrıca içerik önerileri ve videolar, çocukların hâlihazırda takip ettiği hesaplarla sınırlandırılabilecek.
İSTENMEYEN İÇERİKLERE FİLTRE
Ebeveynler, belirli kelimeleri filtreleyebilecek ve hassas medya içeriklerinin görüntülenmesini engelleyebilecek. Böylece çocukların platformda karşılaşabileceği içerikler üzerinde daha fazla kontrol sağlanması hedefleniyor.