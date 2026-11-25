Trump yönetimi, sekiz aylık soruşturmanın ardından Çin, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin diğer 12 büyük ticaret ortağına 2027'de yürürlüğe girmek üzere yüzde 20'ye varan yeni gümrük vergileri uygulanmasını önerdi.

Çin ürünlerine yönelik yüzde 20'lik yeni verginin mevcut tarifelere eklenmesi nedeniyle en yüksek toplam vergi yükünün Çin'e uygulanması öngörülüyor.

GÖZLER OCAK 2027'YE ÇEVRİLDİ

Duyuru öncesinde gazetecilere brifing veren bir ABD'li yetkili, "Çin'in bu adımlardan hoşlanmadığını biliyoruz, ancak onlarla istikrar arıyoruz. Çin de bizimle istikrar arıyor" dedi.

Yetkili, Trump'ın geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin "gerçekten harika" geçtiğini de ifade etti.

Yeni gümrük vergilerinin ek oturumlar düzenlenmeden ve kamuoyu görüşlerinin alınacağı süreç tamamlanmadan yürürlüğe girmeyeceğini belirten yetkili, bunun "muhtemelen en erken ocak ayında" gerçekleşeceğini söyledi.

İŞTE YENİ GÜMRÜK VERGİSİ LİSTESİNDEKİ 14 TİCARET ORTAĞI

Çin, Avrupa Birliği, Bangladeş, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, İsviçre, Japonya, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland, Tayvan ve Vietnam.

Soruşturma kapsamındaki Meksika ve Norveç hakkında ise delillerin değerlendirilmesi sürdüğü için şimdilik herhangi bir adım öngörülmedi.

HANGİ ÜLKEYE NE KADAR VERGİ UYGULANACAK?

Yeni teklif kapsamında Çin'in yanı sıra bazı Asya ülkelerine de yüksek oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Ticaret ortağı Önerilen vergi oranı Çin %20 Vietnam %20 Kamboçya %18 Endonezya %18 Malezya %18 Hindistan %17 Avrupa Birliği %15 Güney Kore %15 Japonya %15

Hindistan'a yüzde 17 oranında vergi uygulanması, devam eden görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması şartına bağlandı.

VERGİ ORANLARI DAHA DA YÜKSELEBİLİR

ABD'li yetkili, ülkelerin vereceği karşılığa göre oranların daha da yükselebileceğini belirterek birçok Çin ürününe uygulanması öngörülen yüzde 20'lik vergiyi "bir anlaşma oranı" olarak nitelendirdi.

Soruşturma sonucunda Çin'e yüzde 40, Vietnam'a ise yüzde 35 oranında yeni vergi uygulanmasının "haklı gerekçelere dayandığı" sonucuna varıldığını belirten yetkili, devam eden görüşmeler nedeniyle şimdilik daha düşük oranların teklif edildiğini ifade etti.

DEVLET DESTEKLERİ HEDEFTE

Yeni gümrük vergileri, Trump yönetiminin yabancı ülkelerin aşırı üretim kapasitesi oluşturmak amacıyla sağladığını öne sürdüğü devlet desteklerini ve ticaret politikalarını hedef alıyor.

ABD'li yetkililer, söz konusu uygulamaların "makul olmadığı, ABD ticaretine yük getirdiğini veya ticareti kısıtladığını" düşünüyor.

ABD'li üst düzey yetkili, "Ne yazık ki bu yeni bir mesele değil. Durum, küresel ölçekte ciddi dengesizlikler oluşturdu ve özellikle ABD ticaretine zarar verdi" dedi.

ÇİN İLE TİCARET ATEŞKESİ 10 OCAK'TA SONA ERECEK

ABD'li yetkili, yeni vergilerin Trump yönetimiyle yapılan ticaret anlaşmalarında belirlenen sınırları aşmayacağını söyledi.

Bu kapsamda Avrupa Birliği, Güney Kore ve Japonya'ya son aylarda Trump yönetimiyle uzlaştıkları yüzde 15'lik oranın uygulanması öngörülüyor.

Çin ile bir yıl önce varılan ticaret ateşkesinde yüzde 20'lik tavan oran öngörülürken anlaşmanın süresi 10 Ocak'ta doluyor.

İPTAL EDİLEN VERGİLERİN YERİNİ ALACAK

Yeni vergilerle ABD Yüksek Mahkemesinin şubat ayında iptal ettiği gümrük vergilerinin yerinin doldurulması amaçlanıyor.

Yeni vergilerin bazı durumlarda "zorla çalıştırma" meselesi nedeniyle ABD'nin en büyük 60 ticaret ortağına temmuz ayında uygulanmaya başlanan yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasındaki vergilerin yerine geçmesi öngörülüyor.

Ülkelere özgü oranların yeni bir bildirimle açıklanması bekleniyor.

TRUMP DAHA ÖNCE 60 TİCARET ORTAĞINA VERGİ UYGULAMIŞTI

Trump, ilk başkanlık döneminde 2018'den itibaren birçok Çin ürününe yüzde 25'e varan gümrük vergileri getirmişti.

İkinci döneminde uyguladığı geniş kapsamlı vergilerin şubat ayında Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Trump yönetimi, temmuz ayında farklı bir hukuki gerekçeyle 60 ticaret ortağına yüzde 10 ila yüzde 12,5 oranında vergi uygulamaya başlamıştı.

Yeni teklifle Çin'e uygulanan yüzde 12,5'lik verginin yerini yüzde 20'lik oranın alması öngörülüyor. Trump'ın ilk döneminden kalan yüzde 25'lik vergiler ise yürürlükte kalmaya devam ediyor.