ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, kaynağı henüz açıklanmayan gizemli bir siber saldırının hedefi oldu. CIA ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünü etkileyen bu sızma olayının, ülkede siber güvenlik konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde meydana geldiği vurgulandı.

The New York Times (NYT) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, son dönemde sistem arızaları ve siber güvenlik endişeleri ile gündeme gelen ABD'de son günlerde yeni bir olay yaşandı.

Ülkenin istihbarat teşkilatının önemli kurumlarından CIA ve DNI'nın kamuya açık ve gizlilik derecesi bulunmayan materyallerden istihbarat bilgileri elde etmeye yönelik bir bilgisayar ağı olan açık kaynaklı bir istihbarat analiz sistemini etkileyen bir siber güvenlik ihlali yaşandı.

GİZLİ BİLGİLER TEHLİKEYE GİRMEDİ

Olayda hangi bilgilerin sızdırıldığına dair detaylı bilgi vermeyen kaynaklar, saldırıda gizli bilgilerin tehlikeye girmediğini belirtti. Kaynaklar, istihbarat teşkilatındaki başka kurumların da bu saldırıdan etkilenmiş olabileceğine işaret etti.

Açık kaynak istihbaratı, ticari olarak erişilebilir çok sayıda veri, sosyal medya içeriği, uydu görüntüleri ve diğer çevrimiçi materyalleri içerebiliyor.

FBI SİBER SALDIRISI İLE AYNI GÜN GERÇEKLEŞTİ

Fox News'e konuşan kaynaklar, CIA'deki siber ihlalin, FBI'ın geçen hafta hacklendiği aynı gün gerçekleştiğini söyledi.

ABD'de son dönemlerde önemli bankaların, Ulusal Güvenlik Ajansının ve Ulusal Havacılık Ajansının sistemlerinde kesintiler yaşanmış, Başkan Donald Trump yönetimi ise bu olayların "ayrı ayrı" olaylar olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini açıklamıştı.