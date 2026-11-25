ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesinde salı günü yayımlanan röportajında, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang için af çıkarmanın "her zaman bir seçenek" olduğunu söyledi.

Olası suçlar nedeniyle Huang'a af çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna Trump, "Sanırım bu her zaman bir seçenek ancak buna gerek kalacağını düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Huang'ın gelecek salı günü Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde mülakata alınması, gelecek perşembe günü ise Senato Bankacılık Komitesi'nin oturumuna katılması bekleniyor.

Anayasa'nın kişilerin kendilerini suçlayacak ifadeler vermeyi reddetme hakkına ilişkin hükmüne atıfta bulunan Trump, "Beşinci Ek Madde'ye dayanarak ifade vermeyi reddetmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bence bu, insanların ilgisini çekecek ilginç bir hikaye." dedi.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sadece doğruyu söylemesini istiyorum. Elbette avukatlarının kendisine nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunması gerekecek. Ancak ben onu her zaman yüzde 100 dürüst ve güvenilir, ayrıca çok zeki biri olarak gördüm."

NVIDIA'DAN HİSSE ALINMASINA ONAY

Huang'ın yerine yanlış bir kişinin getirilmesinin ABD açısından birçok yönden kötü sonuçlar doğurabileceğini savunan Trump, Nvidia CEO'sunun görevine dönmesi için kendisinin devreye girdiğini söyledi.

Huang'ın Pekin ile şüpheli bağlantıları bulunan başka kadınlarla ilişkisi olup olmadığı sorulan Trump, "Anladığım kadarıyla hayır. Açıkçası, bu konuyu pek derinlemesine araştırmadım." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD hükümetinin Nvidia'dan hisse almasına da sıcak baktığını belirtti.