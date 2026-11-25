İngiltere'de bu yaz aşırı sıcaklığa bağlı 5 bin 258 kişinin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği ve bu sayının 2016'dan bu yana kaydedilen "en yüksek seviye" olduğu bildirildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan yazılı açıklamada, Mayıs-Eylül 2026 döneminde aşırı sıcaklığa bağlı ölümlere ilişkin hazırlanan raporun sonuçları paylaşıldı.



Raporda, İngiltere'de bu yaz aşırı sıcaklıklarla bağlantılı 5 bin 258 kişinin öldüğünün tahmin edildiği ve bu sayının kayıtların tutulmaya başlandığı 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.



Sıcaklıklarla bağlantılı ölümlerin sayısının 2022'de 2 bin 985, 2023'te 2 bin 295, 2024'te 1311 ve 2025'te 1504 olduğu hatırlatılan raporda, bu yılki sayının 2022'deki rekorun neredeyse iki katına çıktığı kaydedildi.



Raporda, en fazla ölümün 21-28 Haziran 2026 tarihlerindeki aşırı sıcak dönemde gerçekleştiği, bu süreçte 2 bin 401 kişinin ölümünün sıcaklıklarla bağlantılı olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.



Ayrıca raporda, iklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcaklıkların süresinin, sıklığının ve şiddetinin artmasının beklendiği belirtilerek, halk sağlığının korunması için uzun vadeli uyum önlemlerinin önemine vurgu yapıldı.

NE OLMUŞTU?



İngiltere'de bu yıl üst üste 5 sıcak hava dalgası yaşanmış ve şiddetli kuraklık uydu görüntülerine yansımıştı. Ülkenin birçok kesiminde 2 aydan fazla süre kayda değer yağış görülmemişti.



Temmuz 2026, ülkenin kayıtlarındaki en kurak dönem olurken, başkent Londra'nın tamamı dahil İngiltere'nin yüzde 71,3'ü ve Galler için kuraklık ilan edilmişti.