Mısır'da alev topuna dönen tanker can aldı: Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan Giza kentinde, petrol ürünleri taşıyan bir tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan olayda, ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.