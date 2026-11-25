Almanya'da muhalefetteki Sol Parti milletvekilleri, eski Mossad Başkanı David Barnea'yı çarşamba günü Federal Meclis'te (Bundestag) protesto etti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde protesto anları yer aldı.

Görüntülerde, Barnea'nın katılmasının beklendiği Federal Meclis etkinliğinin düzenleneceği salonun kapısına oturan iki milletvekilinin, girişini engellemeye çalıştığı görüldü.

Milletvekilleri, Barnea'yı savaş suçu işlemekle ve Eylül 2024'te Lübnan genelinde binlerce çağrı cihazı ile telsizin eş zamanlı patlatılması olaylarında sorumluluk taşımakla suçladı.

Sol Parti, sivillerin de hedef alındığını savunduğu saldırılardaki rolü nedeniyle Barnea'nın Almanya'da yargılanması gerektiğini belirtti.

Barnea'nın, istihbarat işleri komitesinde görev yapanların da aralarında bulunduğu bir grup Alman milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi planlanıyordu.

ESKİ MOSSAD BAŞKANI HAKKINDA ALMANYA'DA SUÇ DUYURUSU

Berlin merkezli Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), geçen hafta Federal Başsavcılığa Barnea hakkında suç duyurusunda bulundu.

Merkez, Barnea'yı Lübnan'da eş zamanlı patlamaların planlanması ve gerçekleştirilmesinde kilit rol oynamakla suçladı. Kurum ayrıca savaş suçu soruşturması başlatılmasını ve Barnea'nın Almanya'ya giriş yapması halinde tutuklanmasını talep etti.

Almanya'nın evrensel yargı yetkisi yasaları, bazı uluslararası suçların nerede işlendiğine bakılmaksızın ülkede kovuşturulmasına imkan tanıyor.