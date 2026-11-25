İlk aşamada sınırlı kapsamlı olması beklenen programın başarılı olması halinde daha geniş bir askeri iş birliğine dönüşebileceği belirtiliyor. Çok uluslu eğitim misyonu kapsamında az sayıda ABD askerinin gelecek yıl yeniden Suriye'de konuşlandırılması ihtimali de değerlendiriliyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre ABD'nin gündemindeki plan, Suriyeli askerlere mayın temizleme ve patlayıcı mühimmatın güvenli şekilde imha edilmesi konusunda eğitim verilmesini içeriyor.

2024 yılında Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şam ile ilişkilerini yeniden şekillendiren Washington, şimdi de Suriye ordusuyla doğrudan askeri iş birliğinin kapısını aralıyor.

ABD ile Suriye arasında dikkat çeken bir askeri yakınlaşma yaşanıyor. Reuters'ın beş kaynağa dayandırdığı özel haberine göre Washington yönetimi, Suriye askerlerine yönelik çok uluslu bir eğitim programı düzenlenmesini görüşüyor. Planın hayata geçirilmesi halinde ABD askerleri, ülkeden çekilmelerinin ardından yeniden Suriye'ye dönebilir.

Fotoğrafta, 15 Aralık 2018'de Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde bulunan Hacin'de, ABD ordusuna ait araçların terör grubu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek verdiği görülüyor. (Foto: AFP)

15 ÜLKELİK ASKERİ İŞ BİRLİĞİ MASADA!

Görüşmelerde yalnızca ABD'nin değil, Washington'ın yaklaşık 15 müttefikinin de yer alması öngörülüyor.

İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden askeri personelin programa katılması gündemde.

Planın, Suriye yönetimi, ABD güçleri ve bölgesel müttefikler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Ürdün'de kurulan Şam Koordinasyon Merkezi üzerinden yürütülmesi değerlendiriliyor.

MART AYINDA BAŞLAYABİLİR: EĞİTİMİN ADRESİ ÜRDÜN VE SURİYE

Reuters'a konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, 12 Kasım'da Şam'da gerçekleştirilen görüşmede çok uluslu koordinasyon mekanizmasının yanı sıra mayın temizleme, patlayıcı imhası ve sınır güvenliğine yönelik destek konularının ele alındığını aktardı.

Değerlendirilen seçeneklerden biri, Suriyeli askerlerin hem Ürdün'de hem de Suriye'de eğitilmesini öngörüyor. Sınırlı sayıda ABD askerinin katılımıyla yürütülebilecek programın mart ayında başlaması ihtimali üzerinde duruluyor.

WASHINGTON'DAN ŞAM'A PEŞ PEŞE ADIMLAR

ABD'nin Suriye'ye yönelik politikası, Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana önemli ölçüde değişti.

Washington yönetimi Aralık 2025'te Suriye'ye yönelik geniş kapsamlı ekonomik yaptırımları kaldırdı. Ağustos 2026'da ülkeyi teröre destek veren devletler listesinden çıkardı. Ekim 2026'da ise silah ihracatı ve savunma hizmetlerine yönelik kısıtlamaları hafifletti.

Yeni askeri eğitim planı, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın en dikkat çekici adımlarından biri olabilir.

ABD'NİN ÖNÜNDE İKİ BÜYÜK ENGEL VAR

Ancak planın önünde hem Washington hem de Şam kaynaklı engeller bulunuyor.

ABD'deki Leahy Yasaları, ağır insan hakları ihlallerine karıştığına ilişkin güvenilir bilgiler bulunan yabancı güvenlik güçlerine yardım yapılmasını yasaklıyor. Bu nedenle ABD'nin eğitim programına katılması planlanan Suriyeli güvenlik personelini ayrıntılı şekilde incelemesi gerekiyor.

Suriye tarafında ise bazı askeri yetkililerin ABD askerlerinin askeri kurumlara ve tesislere erişim sağlamasına mesafeli yaklaştığı belirtiliyor.

Reuters'a göre ABD yönetimi, eski DEAŞ karşıtı operasyon bütçesinden kalan kaynakların yeni eğitim programında kullanılıp kullanılamayacağını da araştırıyor. Kaynaklardan biri bu miktarın yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu tahmin ederken, Reuters söz konusu rakamı bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.