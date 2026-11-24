Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Riyad'ın finans merkezinde yer alan kulelerden birinin saldırıya uğradığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasındaki saldırılar devam ediyor. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'ın finans merkezinde yer alan kulelerden birinin saldırıya uğradığını ifade etti. Saldırıya ilişkin detay vermeyen el-Maliki, "Finans merkezinin kulelerinden biri korkakça bir terör saldırısının hedefi oldu. Saldırı bölgesinde ilgili makamlar tarafından inceleme yapılıyor." dedi.

KAMU YATIRIM FONU'NUN GENEL MERKEZİ VURULMUŞTU

Yemen'deki Husiler, geçtiğimiz perşembe günü Riyad'ın en yüksek gökdeleni ve Suudi devlet varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezine saldırmıştı. Suudi Arabistan Sivil Savunması, gökdelenin bazı katlarında ve yakındaki binalarda maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.