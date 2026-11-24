İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, kendisine tanınan 28 günlük sürenin 16 gününü geride bırakmasına rağmen koalisyon görüşmelerinden somut bir sonuç elde edemedi. Arap partilerinin desteğiyle azınlık hükümeti, Haredilerle koalisyon ve Netanyahu'nun Likud Partisi ile birlik hükümeti seçenekleri gündemdeki yerini korurken hükümet kurmak için tanınan süre 6 Aralık'ta sona erecek.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümet kurma yetkisi verdiği Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, kendisine tanınan 28 günlük sürenin 16 gününü geride bırakmasına rağmen muhtemel koalisyona ilişkin henüz somut bir sonuç elde edemedi.

Eisenkot'un hükümet kurmak için hem müttefikleriyle hem de diğer partilerle yürüttüğü 16 günlük görüşmelerde, çetin pazarlıklara rağmen koalisyon bilmecesi çözülemedi.

Bu süreçte bir yandan geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "birlik hükümeti" baskısını hisseden Eisenkot, diğer yandan müttefiklerinin çeşitli formüllere ilişkin baskısıyla karşı karşıya kaldı. Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Harediler ve Likud ile müzakereleri sürdürüyor.

İsrail'de seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri devam ediyor.

SANDIKTAN KOALİSYON BELİRSİZLİĞİ ÇIKTI

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Netanyahu'nun iktidar koalisyonu 53, Eisenkot öncülüğündeki muhalefetin "değişim bloku" ise 48 sandalyeye ulaştı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılımıyla Arap partileri Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi (Raam), 19 milletvekili çıkararak tarihi temsil düzeyine erişti.

Koalisyon hükümeti kurulabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulan ülkede bu sonuçlar koalisyon belirsizliğine işaret etti.

"Değişim bloku" partileri ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden 67 milletvekili, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a hükümet kurma yetkisi vermesi için Yashar Partisi lideri Eisenkot'un ismini önerdi. İktidar blokundan Haredi Birleşik Tevrat Yahudiliğinin isim önerisinde bulunmaması nedeniyle Netanyahu'nun desteği 46 milletvekilinde kaldı. Herzog'un hükümet kurma yetkisini 8 Kasım'da Eisenkot'a vermesiyle görüşmeler için 28 günlük süre başladı.

Değişim bloku, İsrail Meclisinin 10 Kasım'da açılması ve yasama yılının başlamasının ardından Meclisteki çoğunluğunu kullanarak Meclis Başkanını değiştirme, yeni komiteleri belirleme ve Netanyahu hükümetinin çıkardığı yasaları geri çevirme çalışmalarına başlarken bir yandan da koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Müzakereler ve açıklamalar, Eisenkot'un İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle azınlık hükümeti, ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle koalisyon ve geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mevcut iktidar blokundaki partilerle "birlik hükümeti" seçenekleri üzerinde yoğunlaştığını gösterdi.

ARAP PARTİLERİNİN DESTEĞİYLE KOALİSYON İHTİMALİ

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Arapların sorunlarının giderilmesi karşılığında Netanyahu ve aşırı sağ koalisyon dönemine son vermek için değişim blokuna destek vereceklerini ilk andan itibaren dile getirdi.

Mecliste 8 sandalyeye sahip Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi, kurulacak koalisyonda yer almak yönünde görüş bildirirken anti-Siyonist tavrıyla dikkati çeken 11 sandalyeli Ortak Liste, kurulacak koalisyona dışarıdan destek verme ve güvenoyu önergelerinde koalisyonu destekleyerek hükümetin düşmesinin önüne geçme güvencesi sundu.

Buna karşın değişim bloku liderlerinden Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Liberman ve Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle kurulacak koalisyona yönelik sert itirazlarını sürdürdü. Demokratlar lideri Yair Golan, Arap partilerini de içine alan 67 milletvekilli bir koalisyonun bir an önce kurulmasını savunurken blok lideri konumundaki Eisenkot, şu ana kadar orta yolcu bir tavır takındı.

"Netanyahu, Harediler ve Araplarla koalisyona hayır" ifadelerini sloganlaştıran Liberman, öncelikli hedefinin Netanyahu'nun başbakanlık koltuğundan indirilmesi olduğunu açıkladı. Liberman, Arap partileriyle kurulacak bir koalisyonun ya da onların desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümetinin "uzun soluklu olmayacağını ve bir sonraki seçimde Netanyahu'yu yeniden iktidara taşıyacağını" ileri sürerek bu seçeneklere karşı çıktı. Buna karşın Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması hedefine ulaşmak için Harediler konusunda taviz vermeye hazır olduğunu ve Haredilerle bir koalisyon kuracaklarını savundu.

Mansur Abbas ile 2021'de aynı koalisyonda yer alan eski Başbakan Bennett ise İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğini bu kez reddederken Netanyahu'nun Likud Partisi ile ilk başbakanın Eisenkot olacağı rotasyonlu bir formülle Siyonist "birlik hükümeti" kurulmasını istediğini açıkladı.

Eisenkot ise Haredilerle koalisyon ve birlik hükümeti ihtimalini zorlayacağını vurgulayıp "geniş tabanlı bir hükümet kurmayı başaramazsa ulusal acil durum hükümeti kurma niyetinde olduğunu" duyurarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümetinin son ihtimal olduğuna işaret etti.

Netanyahu ise seçim kampanyasının merkezine koyduğu Arap karşıtlığını sürdürerek İsrail vatandaşı Filistinlilerin meşruiyetine "terör destekçisi" gibi iddialarla zarar vermeye ve onların desteğiyle kurulacak bir hükümetin önüne geçmeye çalışıyor.

Hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot, üç farklı koalisyon seçeneğini değerlendiriyor.

HAREDİLERLE KOALİSYON SEÇENEĞİ

Eisenkot öncülüğündeki değişim bloku partileri ve özellikle eski Savunma Bakanı Liberman, seçimler öncesinde Haredilerin zorunlu askerlik muafiyetinin kaldırılması ve devlet bütçesinden aktarılan fonların kesilmesi yönünde tavır sergiledi.

Özellikle Liberman'ın İsrail siyasetinde uzun yıllardır Haredilere ve askerlik muafiyetlerine karşı takındığı tutum, muhalefetin Haredilerle bir koalisyon kuramayacağı yönünde değerlendirmelere neden oldu. Ancak eski İsrail Savunma Bakanının bu tutumunu yumuşatması ve Eisenkot'un yürüttüğü müzakereler, Haredilerle koalisyon seçeneğini yeniden gündeme getirdi.

Birleşik Tevrat Yahudiliğinin hükümet kurma yetkisi verilmesi için Netanyahu'nun ismini önermemesiyle daha fazla dile getirilen bu ihtimale ilişkin müzakere sürecinde olumlu açıklamalar gelmeye devam etti.

Kanal 12, ilk müzakere turunda olumlu ilerleme kaydedilse de anlaşmanın henüz sağlanamadığını, Eisenkot'un bu hafta Haredilere zorunlu askerlik konusunda yeni bir teklif sunacağını aktardı.

Haredi partilerinden Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Şas ise 6 milletvekiline sahip. Eisenkot, müzakerelerin başarılı olması durumunda iki partinin desteğiyle 61 milletvekiline ulaşarak koalisyon kurmak için gereken sayıya erişebiliyor. İsrail basını, partilerden birinin koalisyona katılmayı kabul etmemesi durumunda 8 milletvekilli Birleşik Arap Listesi'nin de dahil edileceği bir formülün devreye girebileceğini değerlendiriyor.

NETANYAHU'NUN BİRLİK HÜKÜMETİ BASKISI

Likud Partisi Genel Başkanı ve geçici İsrail Başbakanı Netanyahu, Arapları gayrimeşru gösterme çabalarının yanı sıra İran'a yönelik saldırı ihtimali ve "güvenlik riski" gibi söylemlerle muhalefeti birlik hükümetine zorlamayı sürdürdü.

Haaretz gazetesi, muhtemel İran saldırısının Netanyahu'nun iktidarda kalabilmesi ve muhalefeti birlik hükümetine ikna edebilmesi için son fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun baskısı sürerken blok içerisinden yükselen benzer sesler nedeniyle Eisenkot, Yashar ile Likud partileri arasında bir müzakere maratonu başlattı.

Eski Başbakan Bennett, Eisenkot'un ilk başbakan olacağı, Likud ile rotasyonlu bir birlik hükümetini savunurken diğer blok liderleri Netanyahu ile yan yana gelinmesine sert tepki gösterdi.

İki parti yetkililerinin şu ana kadar yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmazken söz konusu "birlik hükümetine" kimin liderlik edeceği en önemli tartışma konusu olarak öne çıktı.

Hükümette kimlerin yer alacağı da diğer bir tartışma konusu oldu. Özellikle Eisenkot blokunun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hükümet dışında bırakılması talebine rağmen Likud'un Ben-Gvir'in hükümete dahil edilmesi konusundaki ısrarı dikkati çekti.

Hemen hemen tüm konularda görüş ayrılıklarının yaşandığı müzakerelerden şu ana kadar "birlik hükümeti" kurulmasını sağlayacak olumlu bir sonuç çıkmadı.

HÜKÜMET KURMA SÜRESİ 6 ARALIK'TA SONA ERECEK

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Eisenkot'a hükümet kurması için tanıdığı 28 günlük süre 6 Aralık'ta sona erecek. Talep edilmesi ve gerekli görülmesi durumunda bu süre 14 gün daha uzatılabilecek.