Alman kamu yayıncıları NDR ve WDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberine göre, aralarında Alman Federal İstihbarat Servisi'nin de (BND) bulunduğu Batılı servisler, konuya ilişkin istihbarat paylaşımında bulundu. Söz konusu iddialar hakkında Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'a da brifing verildiği öne sürüldü. Haberde yer alan istihbarat iddialarında, "Sputnik-S" adı verilen uydunun birkaç yıl önce monte edildiği ve halihazırda Moskova bölgesinde depolandığı belirtildi. Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği konuya ilişkin bilgisinin olmadığını bildirirken, BND ve NATO karargahı yorum taleplerine yanıt vermedi.

Söz konusu uydunun birkaç yıl önce monte edildiği ve Moskova bölgesinde depolandığı iddia edildi. (ahaber.com.tr)

BERLİN İDDİALARI CİDDİYE ALIYOR: TAŞ DEVRİNE GERİ DÖNEBİLİRİZ

Bu arada, Berlin'de açıklamalarda bulunan Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Rusya'nın uzayda nükleer silah bulundurma planlarına ilişkin iddiaların hükümet tarafından ciddiye alındığını ancak şu an için acil bir tehdit bulunmadığını vurguladı.

Kornelius, varsayımsal tehlikeler üzerinden gereksiz tedirginlik oluşturulmaması gerektiğini ifade etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Alman Silahlı Kuvvetlerinden (Bundeswehr) bir sözcü, Rusya'nın bu kapasiteye sahip olduğunun bilindiğini ifade etti.

Uzayda yaşanacak bir nükleer patlamanın küresel uydu iletişimini felce uğratacağını belirten sözcü, bunun pratikte "Taş Devri'ne geri dönmek" anlamına geleceğini söyledi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri de uzaydaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve olası uydu kayıplarını telafi etmeye hazır olunması gerektiğini kaydetti.