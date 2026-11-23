Nvidia'da sürpriz karar! Jensen Huang yeniden CEO oldu
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ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın yönetim kurulu, casusluk skandalına adı karışan ve görevinden istifa eden Jensen Huang’ı yeniden CEO olarak görevlendirdi.
ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yönetim kurulu, casusluk skandalına adı karışan ve görevinden istifa eden Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak görevlendirdi.
Konuya ilişkin ABD Başkanı Trump da açıklama yaparken "Huang'ın görevine geri dönüşü doğru karar" ifadelerini kullandı.
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