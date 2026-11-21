Gazze'de Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen gösteride, katil İsrail'in saldırılarında ailesini kaybeden çocukların haklarının güvence altına alınması ve korunması çağrısı yapıldı.

Nur el-Hayat Kadın ve Çocuk Derneği, İsrail saldırılarında aile fertlerini kaybeden çocuklarla dayanışma amacıyla Gazze'de gösteri düzenledi.

Gösteride, çocukların eğitim, sağlık, bakım ve güvenli yaşam haklarının garanti altına alınması talep edildi.

24 GÜNLÜKKEN ENKAZ ALTINDA KALDI Torunu için gösteriye katılan Fatıma Ebu Dakka, torunu Ayla Ebu Dakka'nın, 2025'te evlerine saldırı düzenlendiği sırada sadece 24 günlük olduğunu söyledi. Büyükanne, Ayla'nın ailesinden 13 kişiyi kaybettiğini, kendisinin de enkaz altında 5 saat kaldıktan sonra ağlama sesi duyulunca farkedilip çıkarıldığını dile getirdi.

O günden bu yana Ayla'ya kendisinin baktığını belirten Dakka, "Bu çocuk büyüyecek ve bakıma, eğitime ve okula ihtiyaç duyacak. Büyüdüğünde hali ne olacak. Ben 64, dedesi 67 yaşında. O büyüdüğünde biz yanında olmayacağız." dedi.

Dakka, dünyaya "Gazze'de yaşananlara sessiz kalmama" çağrısı yaptı.

"BUGÜN SIĞINABİLECEĞİM HİÇ KİMSEM YOK"

Saldırılarda tüm ailesini kaybeden Selma Abdullah el-Akkad, sesini dünyaya duyurmak için gösteriye katıldığını söyledi.

"Biz bu hayattan ne gördük ki? Ailelerimizi kaybettik, kardeşlerimizi kaybettik, ben annemi ve sahip olduğum her şeyi kaybettim." diyen Akkad, ailesini kaybetmiş olmasının onu sadece güven hissinden değil eğitimden de mahrum ettiğini belirtti. Akkad, yapayalnız kalışı nedeniyle yaşadığı zorlukları "(Eskiden) okula giderdim, (o zamanlar) annem yanımdaydı. Şimdi yok ve onu çok arıyorum. Okula yalnız gidiyorum, eğitimime yalnız devam ediyorum." sözleriyle anlattı.

"Korktuğumda kime gideceğim? Eğitimime devam etmek istediğimde kime başvuracağım? Bugün sığınabileceğim hiç kimsem yok." diyen Akkad, en azından eğitim imkanı bakımından kaybettiklerinin telafi edilmesini istediğini söyledi.

DÜNYAYA "TEK BAŞINA KALAN ÇOCUKLARI KORUMA" ÇAĞRISI

Derneğin temsilcisi Safa Sahvan da bu gösteriyle, ailelerini kaybeden ve hayatla tek başına mücadele etmek zorunda kalan çocukların durumuna ışık tutmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sahvan, "Daha önce hiç alışık olmadığımız bir gerçeği, yani bir aileden tek bir çocuğun sağ kalması durumunu konuşmak için burada, Gazze'de yıkılmış bir evin enkazı üzerinde bu eylemi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bu çocukların daha iyi ve güzel bir hayatı hak ettiğini söyleyen Sahvan, dünyaya, tek başına kalan bu çocukları koruma çağrısı yaptı.