NBA efsanesi Hakeem Olajuwon'dan gönüllere taht kuran davranış: Tarihi binayı camiye çevirdi!
NBA Onur Listesi'nde yer alan efsane basketbolcu Hakeem Olajuwon, yıllarca formasını giydiği ABD'nin Houston kentinde milyonlarca dolar değerindeki tarihi bir banka binasını satın alarak cami ve İslami eğitim merkezine dönüştürdü. "İslam Davet Merkezi" adıyla ABD Müslüman toplumunun hizmetine sunulan projeyi hayatının en büyük başarısı olarak nitelendiren Olajuwon, bu adımın kazandığı tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu vurguladı.
NBA Onur Listesi'nin unutulmaz isimlerinden Hakeem Olajuwon, Amerika Birleşik Devletleri'nde örnek bir projeye imza attı.
TARİHİ BANKA BİNASI İSLAM DAVET MERKEZİ OLDU
Uzun yıllar formasını terlettiği Houston'da milyonlarca dolar değerindeki tarihi bir banka binasını satın alan efsane sporcu, burayı camiye dönüştürerek ABD'deki Müslüman toplumunun hizmetine açtı. "İslam Davet Merkezi" adıyla faaliyet gösteren binada ibadetlerin yanı sıra İslami eğitimlerin de verilmeye başlandığı bildirildi.
"ŞAMPİYONLUKLARDAN BİLE DAHA DEĞERLİ"
Kendi deyimiyle hayatının en büyük başarısına ulaşan Olajuwon, yaptığı açıklamalarda projenin kendisi için taşıdığı derin maneviyatı paylaştı.
Manevi hizmetin her şeyden üstün olduğunu vurgulayan Olajuwon, "Çünkü Allah'a hizmet etmekten daha değerli bir şey yok. Bu kazandığım şampiyonluklardan bile daha değerli" ifadelerini kullandı. Elde ettiği tüm zaferlerin bu projenin yanında gölgede kaldığını belirten Olajuwon, "Hayatta elde ettiğim hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz. Basketboldaki başarılarımdan da, hayattaki tüm başarılarımdan da daha büyük" sözleriyle duygularını aktardı.
GERÇEK İSLAMİ ÖĞRETİLERİ ANLATMAYI HEDEFLİYOR
Merkezin sadece ibadet ve eğitimle sınırlı kalmayıp toplumdaki önyargıları da kırmasını amaçlayan efsane basketbolcu, İslam'ın gerçek yüzünün görülmesini istediğini belirtti.
Projenin misyonuna değinen Olajuwon, "Böylece insanlar kamuoyunda yaygın olan algının tam tersine alçakgönüllülük, samimiyet, komşularını sevme gibi gerçek İslami öğretileri anlayabilecekler" ifadelerini kullandı.
BAŞARILARLA DOLU EFSANE KARİYER
Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen Hakeem Olajuwon, basketbol sahasında sergilediği performansla NBA tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Kariyeri boyunca art arda 2 NBA şampiyonluğu yaşayan efsane isim, En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanmasının yanı sıra tam 12 kez de All-Star seçilme başarısı gösterdi.