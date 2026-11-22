NBA efsanesi milyon dolarlık binayı camiye dönüştürdü | Fotoğraf: A Haber

"ŞAMPİYONLUKLARDAN BİLE DAHA DEĞERLİ"

Kendi deyimiyle hayatının en büyük başarısına ulaşan Olajuwon, yaptığı açıklamalarda projenin kendisi için taşıdığı derin maneviyatı paylaştı.

Manevi hizmetin her şeyden üstün olduğunu vurgulayan Olajuwon, "Çünkü Allah'a hizmet etmekten daha değerli bir şey yok. Bu kazandığım şampiyonluklardan bile daha değerli" ifadelerini kullandı. Elde ettiği tüm zaferlerin bu projenin yanında gölgede kaldığını belirten Olajuwon, "Hayatta elde ettiğim hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz. Basketboldaki başarılarımdan da, hayattaki tüm başarılarımdan da daha büyük" sözleriyle duygularını aktardı.