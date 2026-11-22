"Arapça tabelalar kaldırılsın" diyen Yair Netanyahu'ya tokat gibi cevap: Baban gibi silinip gideceksin
İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkedeki tüm tabelalardan ve resmi belgelerden Arapça yazıların kaldırılması çağrısında bulundu. Arapçanın kamusal alanda yasaklanmasını isteyen Netanyahu'nun açıklamalarına Filistinli siyasetçilerden "Yair Netanyahu, Arapça bir anadildir. Senin ırkçılığın ise görünüşe göre babadan kalma bir dil. Arapça kalacak, baban ise yakında siyasi hayatımızdan silinip gidecek. Sen de öyle." şeklinde tepkiler geldi.
Yair Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arapçanın kamusal alanda yasaklanması çağrısında bulundu.
ARAPÇA YAZILARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ
Arapçaya resmi statü verilmesi için hiçbir neden olmadığını öne süren Netanyahu, "Ülkedeki tüm tabelalardan ve resmi belgelerden Arapça yazıların kaldırılmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİNLİ SİYASETÇİLERDEN SERT TEPKİ
Yair Netanyahu'nun açıklamalarına Filistinli siyasetçilerden tepki geldi.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, Netanyahu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından karşılık verdi. Yair Netanyahu'nun ABD'nin Florida eyaletinde yaşadığına dikkati çeken Cabarin, "Dil konusundaki ırkçı önerilerini Florida Valisi'ne iletmeni öneririm" ifadelerini kullandı.
"IRKÇILIĞIN, BABADAN KALMA BİR DİL"
İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Ahmed Tibi de sosyal medya hesabından Yair Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Tibi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yair Netanyahu, Arapça bir anadildir. Senin ırkçılığın ise görünüşe göre babadan kalma bir dil. Arapça kalacak, baban ise yakında siyasi hayatımızdan silinip gidecek. Sen de öyle."
ARAPÇANIN RESMİ DİL STATÜSÜ 2018'DE KALDIRILDI
İsrail Meclisinde 19 Temmuz 2018'de kabul edilen Yahudi ulus-devlet yasasıyla Arapça, resmi dil olmaktan çıkarılarak özel statüye alındı. Ülkenin tek resmi dili ise İbranice oldu.
Tel Aviv yönetimi, söz konusu yasayla dünyanın farklı bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönüş hakkı tanımayı reddediyor.