"Arapça tabelalar kaldırılsın" diyen Yair Netanyahu'ya tokat gibi cevap: Baban gibi silinip gideceksin

İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkedeki tüm tabelalardan ve resmi belgelerden Arapça yazıların kaldırılması çağrısında bulundu. Arapçanın kamusal alanda yasaklanmasını isteyen Netanyahu'nun açıklamalarına Filistinli siyasetçilerden "Yair Netanyahu, Arapça bir anadildir. Senin ırkçılığın ise görünüşe göre babadan kalma bir dil. Arapça kalacak, baban ise yakında siyasi hayatımızdan silinip gidecek. Sen de öyle." şeklinde tepkiler geldi.