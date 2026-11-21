İtalya'da mafya soruşturmasında adı geçen eski emniyet müdürü ölü bulundu
İtalya'da yakın dönemde adı bir mafya saldırısına ilişkin soruşturmaya dahil edilmesiyle gündeme gelen eski emniyet müdürü Gianni De Gennaro'nun evinde ölü bulunduğu bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede bir dönem emniyet ve istihbarat birimlerinde üst düzey görevlerde bulunan 78 yaşındaki De Gennaro, bu sabah Toskana Bölgesi'ndeki evinde ölü bulundu. Haberde, ilk incelemeler doğrultusunda De Gennaro'nun silahıyla hayatına son verdiği belirtildi.
De Gennaro'nun ölümü, İtalya'nın yakın tarihindeki en önemli mafya saldırılarından birine ilişkin soruşturmanın yeniden tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti.
19 Temmuz 1992'de Palermo'da düzenlenen ve yargıç Paolo Borsellino ile 5 polis memurunun hayatını kaybettiği Via D'Amelio saldırısına ilişkin Caltanissetta Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasında, saldırının ardından o dönem yürütülen soruşturmanın yanlış yönlendirilmesi ve bazı belgelerin gizlenmesi iddiaları kapsamında dönemin Emniyet Mafya ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele Biriminin Sorumlusu De Gennaro hakkında ev hapsi talep etmişti. Ancak hakim bu talebi reddetmiş, savcılık karara itiraz etmişti. De Gennaro hakkındaki iddialara ilişkin kesinleşmiş yargı kararı bulunmuyordu.