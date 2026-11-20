Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Myanmar'ın 2017 yılında Arakan'ın kuzeyinde Rohingya Müslümanlarına yönelik soykırım işlediğine hükmeden kararına ilişkin açıklama yaptı. Gambiya'nın Myanmar aleyhine açtığı davada verilen kararın ardından Türkiye, Myanmar'a yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirme çağrısı yaparak Rohingya Müslümanlarıyla dayanışmanın süreceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından, UAD'nin Gambiya'nın Myanmar aleyhine açtığı davada verdiği karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gambiya tarafından 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Myanmar aleyhine açılan davada, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Myanmar'ın 2017 yılında Arakan Eyaleti'nin kuzeyinde Rohingyalara karşı soykırım işlediğine ve soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmeden kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin davaya başından itibaren destek beyan ettiği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu tarihi karar, Rohingya Müslümanlarının maruz kaldıkları sistematik zulmün tescili, adaletin temini ve hesap verebilirliğin tesisi bakımından bir dönüm noktası teşkil etmektedir." denildi.

Açıklamada, Myanmar'a, divan kararının gereklerini gecikmeksizin ve eksiksiz olarak yerine getirme, Arakanlı Müslümanların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak adımlar atma çağrısı yapılarak, "Türkiye, Rohingya Müslümanlarıyla dayanışma içinde olmaya ve anavatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir dönüşlerini sağlamaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

