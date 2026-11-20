ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Berlin'de düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından Rusya'nın, Ukrayna savaşının sona ermesi halinde NATO'nun 5. maddesine dayalı güvenlik garantilerine açık olduğunu açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Putin'e seslenerek, "Ukrayna'daki savaşı sonlandırın ve birlikte diplomatik çözümler arayalım" dedi. Berlin'deki kritik zirvede Avrupa'nın müzakere masasında yer alması gerektiği vurgulanırken, taraflardan Moskova'ya yönelik dikkat çeken mesajlar geldi.

Almanya Başbakanlığında Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın öncülük ettiği Gönüllüler Koalisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 30'dan fazla ülkeden hükümet ve devlet başkanı ile dışişleri ve savunma bakanları katıldı. Trump da toplantıya bir süre uzaktan bağlantı yoluyla katıldı.



Zirvede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da yer alırken, Türkiye'yi de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.



Toplantıda ağırlıklı olarak yaklaşan ağır kış mevsimi şartları dolayısıyla Ukrayna'ya yapılacak yardımlar, Trump'ın Çin'deki görüşmeleri kapsamında yaşanan gelişmeler ve diplomatik çabalar ele alındı. Zirve sonrasında Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Burnham ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD'li özel temsilciler Kushner ve Witkoff kameraların karşısına geçti.

"RUSYA, AVRUPALILARLA ÇOK TARAFLI BİR FORMATTA GÖRÜŞMEYE KATILMAYI KABUL ETTİ"

Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Kushner ve Witkoff da ABD'nin görüşlerini paylaştı. Kushner barışa yönelik bir istek gördüklerini belirterek, "Bu kadar uzun süren, duygusal ve zorlu, insani açıdan muazzam bir bedeli olan bir savaşın ardından barışa ulaşmak için en iyi şansı nasıl yakalayacağımızı organize etmek üzere çok çaba sarf ediyoruz. Her iki tarafı da masaya geri döndürmek ve barışa kavuşturmak çok ama çok zor ancak bu yönde önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Bunu başarmak çok ama çok zor olacak ancak, birlikte çalışarak buradaki herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır ve başarılı olabileceğimize inanıyorum, umuyorum ve dua ediyorum" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Berlin'deki toplantıya telefonla katılarak Çin'de yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini belirten Kushner, "Onun da barışın ulaşılabilir olduğuna inancıyla oradan ayrıldığına inanıyorum ve bunu başarmak için hepimizin birlikte çalışması gerekiyor. Rusya, Avrupalılarla çok taraflı bir formatta görüşmeye katılmayı kabul etti. Bunun bir parçası olarak, Ruslara, bu sorunun daha fazla uzamadan sona ermesi için Rusya'nın Avrupa'yı müzakere masasına dahil etmesinin hayati önem taşıdığına inandığımızı açıkladık. Başkan Trump Ukrayna müzakerelerine Avrupa'yı da dahil etmek istiyor. Ancak tek taraflı olarak herhangi bir şey dayatmak niyetinde olmadığını, Avrupa ve Ukrayna ile anlaşmak istediğini ve yapacağımız her türlü anlaşmanın Ukrayna ve Avrupa ile yakın istişare içinde olacağını tekrar vurgulamak istiyorum. Bundan sonra daha fazla ilerleme kaydedeceğiz. Bu konuda pozisyonlarımızın birbirine çok daha yakınlaştığını, çok daha ayrıntılı ve uyumlu hale geldiğini hissediyorum ve bu, bir sonraki müzakere aşamasına geçmek için kritik öneme sahip olacak" dedi.

"RUSYA NATO'NUN 5. MADDESİNE DAYALI GÜVENLİK GARANTİLERİNE AÇIK"

Kushner, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi sonrası Rusya'nın NATO anlaşmasının 5. maddesine dayalı güvenlik garantilerine açık olduğunu belirterek, "Rusları Ukrayna'ya verilecek herhangi bir güvenlik garantisinin 5. maddeye dayandırılacağı konseptine ikna ettik. Onların niyeti, bu savaş bittiğinde gelecekte başka bir savaşın çıkmaması. Rusya'da bu konsepte karşı çok fazla şüphe olduğunu biliyorum ama işte bu yüzden Avrupa ile Rusya arasındaki diyaloğu yeniden başlatmak önemli. Amerika'nın bakış açısıyla, 5. maddeye benzer bir güvenlik garantisi vermek gerçekten çok, çok önemli bir konudur ve bence bu, Başkan Trump'ın açık olduğu bir konudur. Ancak elbette bunun Amerika'nın çıkarına olması gerekir ve bunun, daha geniş bir güvenlik paketinin parçası olduğundan da emin olmalıyız" dedi.



Witkoff ise, "Başkan Trump bize bu savaşı sona erdirmek ve bu çabaya destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız konusunda talimatlar verdi" ifadelerini kullandı.