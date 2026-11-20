Dünyanın din haritası değişiyor! İslam insanlığın en büyük umudu
ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin 201 ülkeden demografik ve sosyolojik verilerle hazırladığı yeni rapora göre, İslam dini 2035 yılında dünya genelinde Hristiyanlığı geçerek en büyük dini topluluk haline gelecek
ABD merkezli Pew Araştırma Merkezinin yeni raporu, dünya genelindeki dini toplulukların nüfuslarında önemli değişimler öngörüyor. Rapora göre mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi halinde Müslümanların, 2035 yılında Hristiyanları geçerek dünyanın en büyük dini topluluğu olması bekleniyor.
2035'TE MÜSLÜMAN NÜFUSUN 2,57 MİLYARA ULAŞMASI BEKLENİYOR
"Dünya Dinlerinin Geleceği" başlıklı araştırmada, 201 ülke ve bölgeden demografik ve sosyolojik veriler kullanılarak dini eğilimler analiz edildi.
Rapora göre 2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Müslüman ve 2,27 milyar Hristiyan bulunuyordu. Projeksiyonda, 2035 yılında Müslüman nüfusun 2,57 milyara, Hristiyan nüfusun ise 2,52 milyara ulaşacağı öngörülüyor. 2070'te yaklaşık 3,6 milyar Müslümana karşılık 3 milyara yakın Hristiyan olması bekleniyor.
"BELİRLEYİCİ OLAN BEBEKLER"
Pew Araştırma Merkezinin kıdemli demografı Conrad Hackett, değişimin arkasındaki temel etkene ilişkin "Belirleyici olan bebekler" dedi.
Hackett, Müslümanların diğer büyük din mensuplarına göre daha fazla çocuk sahibi olma eğiliminde olduğunu belirtti. Dinden dine geçişlerin ise bu süreçte çok daha sınırlı rol oynadığı vurgulandı.