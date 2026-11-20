HERHANGİ BİR DİNE BAĞLI OLMAYANLARIN PAYI AZALABİLİR

Araştırmacılara göre dinlerin dünya genelinde önemini yitirdiğine dair bir gösterge bulunmuyor. Raporda, 2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 24,2'sini oluşturan herhangi bir dini topluluğa bağlı olmayanların payının, 2070 yılında yüzde 17'ye düşmesi bekleniyor.

Bu grubun sayısı birçok ülkede artmasına rağmen, herhangi bir dine bağlı olmayan nüfusun yoğun olduğu Çin'deki nüfus azalmasının küresel payı aşağı çekeceği belirtiliyor.