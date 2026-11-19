ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına yüksek teyakkuz uyarısı
ABD, İran ve Yemen'deki Husilerin Orta Doğu'da ABD unsurları ile sivil altyapılara yönelik saldırılarının artabileceği uyarısında bulundu. Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki gelişmelere dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki ABD vatandaşlarına "yüksek teyakkuzda" kalmaları ve olası uçuş iptalleri ile hava sahası kapatmalarına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.
ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İran ve Yemen'deki Husilerin Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik saldırılarının hızla tırmanabileceği belirtildi.
Bölgedeki ABD vatandaşlarından gelişmeleri yakından takip etmeleri, uçuş iptalleri ve hava sahası kapatmaları nedeniyle yaşanabilecek seyahat aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları istendi.
İRAN VE HUSİLERİN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Açıklamada, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD varlıklarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, Husilerin ise Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve hayati önem taşıyan diğer altyapıları hedef aldığı ifade edildi.
Söz konusu saldırıların sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açtığı belirtildi.
"YÜKSEK TEYAKKUZDA KALIN" ÇAĞRISI
İran ve Husilerin saldırılarının daha da artabileceğine işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına yüksek düzeyde teyakkuzda kalmaları çağrısı yapıldı.
Vatandaşlardan olası uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve diğer seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olmaları istendi.