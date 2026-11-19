ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına yüksek teyakkuz uyarısı

ABD, İran ve Yemen'deki Husilerin Orta Doğu'da ABD unsurları ile sivil altyapılara yönelik saldırılarının artabileceği uyarısında bulundu. Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki gelişmelere dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki ABD vatandaşlarına "yüksek teyakkuzda" kalmaları ve olası uçuş iptalleri ile hava sahası kapatmalarına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.