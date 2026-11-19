Suriye'de gaz hattında patlama! Ekipler sevk edildi
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Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken gaz sızıntısını önlemek amacıyla emniyet vanaları kapatıldı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Deyrizor Acil Müdahale ve Afet Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Deyrizor ile Haseke illeri arasındaki Hırfai Yolu üzerinde bulunan Ruyşid beldesindeki gaz hattında patlama meydana geldi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Patlamanın yaşandığı alanın güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye ekipler sevk edildi.
Suriye Enerji Bakanlığına bağlı uzman ekipler, olası gaz sızıntısını önlemek için hattaki emniyet vanalarını kapattı.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
15 EKİM'DE DE GAZ HATTINA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Suriye'nin Haseke ilinde bulunan Cebse Doğal Gaz Boru Hattı'na 15 Ekim'de saldırı düzenlenmişti.