Suriye'de gaz hattında patlama! Ekipler sevk edildi

Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken gaz sızıntısını önlemek amacıyla emniyet vanaları kapatıldı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.