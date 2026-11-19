Son yıllarda bankacılık sektöründe hız kazanan dijitalleşme, vatandaşların günlük işlemlerini kolaylaştırırken muhtemel bir kriz durumunda banka hesaplarındaki paralara erişilememesi riskini de beraberinde getirdi.

Son dönemde süpermarket ve havacılık sektörlerinde yaşanan saldırılar da dikkate alındığında, dijital altyapılara yönelik tehdidin daha geniş bir alana yayıldığı ifade edildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren önde gelen bir siber güvenlik şirketinin paylaştığı verilere göre, bölgedeki siber saldırılar yüzde 61 arttı. Saldırıların önemli bir bölümünün doğrudan finansal hizmetleri hedef aldığı belirtildi.

Chatham House değerlendirmesinde, muhtemel bir kriz sırasında vatandaşların paralarına erişiminin güvence altına alınması için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Milyonları ilgilendiriyor! Avrupa'da bankacılık sistemlerinde kriz riski | Fotoğraf: AA

GOOGLE CLOUD KESİNTİSİ BANKACILIK İŞLEMLERİNİ AKSATTI

Dijital ödeme sistemlerindeki kırılganlık, 20 Ekim 2026'da Google Cloud altyapısında yaşanan uzun süreli kesintiyle bir kez daha gündeme geldi.

Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle İngiltere'de milyonlarca kişi kartlı ödeme, ATM'den nakit çekme ve banka havalesi işlemlerinde sorun yaşadı.

Yaşanan kesinti, bankacılık hizmetlerinin dijital altyapılara bağımlılığını ve bu sistemlerde meydana gelebilecek arızaların günlük yaşam üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

VATANDAŞLARA NAKİT PARA BULUNDURMA TAVSİYESİ Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa'da bazı ülkeler, dijital sistemlerin devre dışı kalması ihtimaline karşı vatandaşlarına evlerinde belirli miktarda nakit para bulundurmalarını tavsiye eden kriz hazırlık stratejilerini devreye aldı.

Ancak uzmanlar, modern ekonomilerde nakit paranın tek başına güvenli bir alternatif olamayacağına dikkat çekti.

Chatham House değerlendirmesinde aktarılan verilere göre, İngiltere'deki yetişkinlerin yalnızca yüzde 3'ü günlük harcamalarında ağırlıklı olarak nakit para kullanıyor.

Çok sayıda işletmenin artık nakit ödeme kabul etmemesi de muhtemel bir kriz durumunda yaşanabilecek sorunları artırıyor.

Belçika, Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de nakit kullanımının azalması benzer endişeleri beraberinde getiriyor.

ATM'LER DE DEVRE DIŞI KALABİLİR

Uzmanlar, ATM'lerin çalışabilmesi için elektrik ve ağ altyapısına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Uzun süreli elektrik veya iletişim kesintilerinde ATM'lerden para çekilememesi, vatandaşların hem dijital ödeme sistemlerinden hem de nakit paraya erişim imkanlarından mahrum kalmasına neden olabilir.

Bu nedenle yalnızca nakit para bulundurmanın değil, ödeme sistemlerinin kesintilere karşı dayanıklılığının artırılmasının da önem taşıdığı belirtildi.

AVRUPA'DA ALTERNATİF ÖDEME SİSTEMİ ARAYIŞI

Avrupa ülkelerinin, muhtemel siber saldırılar ve altyapı kesintileri nedeniyle yaşanabilecek sorunlara karşı çevrimdışı dijital ödeme sistemleri geliştirmeye çalıştığı bildirildi.

Ancak geliştirilecek sistemlerin güvenliği ve vatandaşlar tarafından ne ölçüde kullanılacağı konusunda belirsizlikler bulunuyor.

Mevcut koşullarda, bankacılık sistemlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı belirli miktarda nakit para bulundurulması geçici bir önlem olarak öne çıkıyor.

İSPANYA VE PORTEKİZ'DEKİ KESİNTİ ENDİŞELERİ ARTIRDI

İspanya ve Portekiz'de 2025 yılında yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, dijital ödeme sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini gözler önüne serdi.

On milyonlarca kişiyi etkileyen kesinti sırasında dijital ödemeler büyük ölçüde aksarken vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çekti.

Yaşanan gelişmeler, Avrupa'da bankacılık ve ödeme altyapılarının olası krizlere karşı güçlendirilmesi gerektiğine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.