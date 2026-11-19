Uluslararası Adalet Divanı'ndan tarihi karar: Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara soykırım işlediğine hükmedildi!

Birleşmiş Milletlerin yargı organı olan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine hükmederek tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu. UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.