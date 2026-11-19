İsrail işgal güçlerinde temel görevi uzun menzilli uçuşlar için havada yakıt ikmali sağlama olan 120. Filo'nun da ortak tatbikatta görev aldığı kaydedildi.

İsrail ve Yunanistan, Yunanistan'ın hava sahasında yakıt ikmal tatbikatı yaptı. (Foto: REUTERS)

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Tümgeneral (E) Amir Baram ile Yunan mevkidaşı Ioannis Bouras, Tel Aviv'deki bakanlık merkezinde düzenlenen törende yaklaşık 3 milyar avroluk savunma ihracatı anlaşmasını imzalarken tokalaştı. (Foto: REUTERS)

İsrail hava unsurlarının yıllık eğitim programının bir parçası olarak düzenlenen tatbikatın, iki ülke orduları arasındaki karşılıklı tecrübe paylaşımına olanak tanıyarak operasyonel hazırlığı güçlendirdiği ve hava kuvvetleri arasındaki işbirliğini derinleştirdiği vurgulandı.