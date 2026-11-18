Dünya 3 yılı aşkın süredir terör rejimi İsrail 'in Gazze 'de yaptığı soykırım nedeniyle ayakta. Bebekleri başlarından vurarak katletmekten hastaneleri hedef alıp sağlık çalışanlarını öldürmeye, açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmaya kadar her türlü savaş suçunu işleyen İsrail'e karşı küresel büyük bir nefret var. Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) başbakanları (İsrail Başbakanı Netanyahu) hakkında tutuklama kararı çıkarması, Birleşmiş Milletler (BM) gibi birçok uluslararası örgütün tepkisi, çok sayıda ülkede yapılan anketlerde en nefret edilen ülke olması, gittikleri ülkelerde istenmeyen millet olmaları, girdikleri restoran ya da mağazada tepkiyle karşılanmalarına rağmen siyonist zihniyetin alçaklığının sınırı olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

VAHŞİ VE HASTALIKLI ZİHNİYET Sabah'ın haberine göre Siyonist İsraillilerin, çocuklarını kaybetmiş Filistinli annelerin acılarıyla nasıl dalga geçtiğine, yaralı Filistinlilerle nasıl alay ettiğine, susuzluk ve açlıkla boğuşan masumların içler acısı durumuna gülüp eğlendiklerine tüm insanlık şahit oldu. Bu tavırlar küresel tepkileri daha da artırdı. Ancak İsrailli siyonistler tüm tepkilere rağmen bildiklerini okumaya devam ediyor. 'Vahşi' ve 'hastalıklı zihniyetten' vazgeçmiyorlar. İsrail televizyonlarında yapılan programlarda, Gazze'deki felaketle ve on binlerce Filistinlinin yaşadığı dramla alay ediliyor.

BİTMEYEN VİCDANSIZLIK

Buna son örnek İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yaşandı. "Pitchi et Shai" adlı programın sunucuları Noam Fathi ve Shai Goldstein, Gazze'deki sel felaketini konu alan yayınlarında Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramını eğlence konusu yaptı. Çamur içindeki çadırlarına dolan yağmur sularını küçücük kaplarla boşaltmaya çalışan Filistinlilerin görüntülerini müzik eşliğinde ekrana taşıyan ikili, Gazze'nin yıkıntıları arasına su parkı eklenmiş görüntüleri ekrana getirerek, "Gazze'de şu an bir sürü su var, muhteşem. Bir su parkı açın... Bu hızla ancak 6 yılda bitirirsiniz" diyerek gülüp dalga geçti.

Parkın adının da 'Lunapark Filistin' olabileceğini söyleyen ikilinin insanlık dışı yayını pes dedirtti. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Gazze'deki katliama karşı sesini yükseltirken, İsrail televizyonunda sergilenen bu tutum, İsraillilerin soykırımı ne denli desteklediğini de net bir şekilde ortaya koydu. Çadırlarda hayatta kalmaya çalışan insanların felaketini mizah konusu yapmak, siyonizmin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.