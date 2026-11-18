Arap koalisyonundan Husilere hava saldırısı! 60 askeri hedef yerle bir edildi

Yemen'de İran destekli Husilere yönelik operasyonun bilançosunu Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu duyurdu. Sana, Hudeyde, Amran ve Saada vilayetlerinde düzenlenen hava harekâtında 60 askeri hedef imha edilirken, balistik füze depoları ve İHA üretim tesisleri de vuruldu. Koalisyon, operasyonun Husilerin askeri kapasitesini kırmayı ve denizdeki tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladığını bildirdi.