Arap koalisyonundan Husilere hava saldırısı! 60 askeri hedef yerle bir edildi
Yemen'de İran destekli Husilere yönelik operasyonun bilançosunu Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu duyurdu. Sana, Hudeyde, Amran ve Saada vilayetlerinde düzenlenen hava harekâtında 60 askeri hedef imha edilirken, balistik füze depoları ve İHA üretim tesisleri de vuruldu. Koalisyon, operasyonun Husilerin askeri kapasitesini kırmayı ve denizdeki tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladığını bildirdi.
Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Husi milislerin" kabiliyetlerini hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında Sana, Hudeyde, Amran ve Saada vilayetlerinde 60 askeri hedefin imha edildiğini aktaran Maliki, harekatın Husilerin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesini zayıflatmanın yanı sıra denizdeki tehditleri ortadan kaldırmaya odaklandığını kaydetti.
Maliki ayrıca balistik füzelerin depolandığı dağlık bölgelerdeki tüneller ile İHA'ların montaj ve depolama atölyelerinin vurularak imha edildiğini bildirdi.
YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.