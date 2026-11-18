Sürecin detaylarını aktaran A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, "Yunanistan'ın çok saygın gazetelerinden Kathimerini gazetesi, hem İngilizce hem de Yunanca versiyonunda bu gelişmeyi ortaya attı. ABD'nin Yunanistan'da kullandığı birçok üs bulunuyor ancak kalıcı ve büyük üslerin başında Girit Adası geliyor. Hem deniz kuvvetleri hem de hava kuvvetleri açısından Suda ve Akrotiri üsleri büyük önem taşıyor. Bir yanda uçak ve mühimmat taşıyan savaş gemileri, diğer yanda hava üssü yer alıyor ve buralarda geniş çaplı güncelleme çalışmaları başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Yunan basını duyurdu! Doğu Akdeniz'deki üslerde neler değişiyor? | Fotoğraf: A Haber

ASKERİ KAPASİTE KATLANIYOR: YENİ HANGARLAR, RADARLAR VE HAVA SAVUNMA

Üslerdeki "güncelleme" faaliyetlerinin sıradan bir tatbikat veya bakımın çok ötesinde stratejik bir genişleme olduğunu vurgulayan Tahsin, "Yeni uçaklar için yeni hangarlar inşa ediliyor, büyük savaş gemilerinin yanaşabilmesi amacıyla yeni iskeleler kuruluyor. Askeri personelin rotasyonunun yanı sıra elektronik harp ve muharebede kullanılan yüksek teknolojili cihazlar modernize ediliyor. Radar sistemleri yenilenirken uzaktan gelebilecek tehditlere karşı gelişmiş hava savunma sistemleri yerleştiriliyor. Örneğin mevcut 70 uçak hangarı 100'e çıkarılıyor, pistler genişletiliyor ve bölge baştan aşağı yenileniyor" sözleriyle altyapının nasıl büyütüldüğünü aktardı.

DİĞER BÖLGELERDEN ÇEKİLEN GÜÇLER DOĞU AKDENİZ'E YIĞILIYOR Washington yönetiminin küresel ölçekteki güç kaydırmalarında Doğu Akdeniz'i merkez üs haline getirdiğine dikkat çeken İlhan Tahsin, "ABD'nin Irak'tan, Ortadoğu'nun diğer noktalarından veya Almanya'dan çektiği askeri unsurları sürekli olarak Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a sevk ettiği görülüyor. Doğu Akdeniz'deki Girit Adası, hem deniz hem de hava kuvvetleri açısından oldukça yoğun bir askeri yığınak alanına dönüştürülmüş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEY KIBRIS SİLAH DEPOSU OLUYOR: FRANSIZ DONANMASI DA BÖLGEDE

Tahkimatın yalnızca Girit ile sınırlı kalmadığını, Güney Kıbrıs'ın da benzer bir askeri üsse dönüştürüldüğünü belirten Tahsin, "Güney Kıbrıs'ta daha önce görülmemiş bir hareketlilik var; C-17 tipi askeri nakliye uçakları ile F-16 ve F-15 savaş uçakları adaya konuşlandırılıyor. Yaklaşık bir yıl önce başlayan bu çalışmalara son dönemde büyük bir hız verildi. Üstelik Güney Kıbrıs adeta bir silah deposu haline getiriliyor. Fransız savaş gemileri başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin donanmaları Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde konuşlanacak şekilde planlamalar yapılıyor. Bölgede aralıksız süren çok ciddi bir askeri yığılma tablosu karşımıza çıkıyor" diyerek Akdeniz'de değişen dengelere işaret etti.