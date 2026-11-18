Bahreyn'de alarm üstüne alarm! İkinci kez acil çağrı yapıldı!
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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklayarak vatandaşlara ikinci kez en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısında bulundu. Bölgede tansiyon yükselirken Bakanlık, "Sükunetinizi koruyun, en yakın güvenli yere gidin" uyarısı yaptı.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ikinci kez tehlike uyarısına dikkat çekildi.
Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.
Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmezken Bakanlık, "Hava savunma sistemlerimiz İran hava saldırılarına karşılık verdi" dedi.
Bakanlık, kısa bir süre önce mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında halka sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.