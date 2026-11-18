Bahreyn'de alarm üstüne alarm! İkinci kez acil çağrı yapıldı!

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklayarak vatandaşlara ikinci kez en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısında bulundu. Bölgede tansiyon yükselirken Bakanlık, "Sükunetinizi koruyun, en yakın güvenli yere gidin" uyarısı yaptı.