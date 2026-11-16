Elektrikli otomobil sektöründe elde ettiği batarya ve üretim tecrübesini havacılığa taşıyan Çin , bu projeyle kısa mesafeli şehirler arası yolcu taşımacılığında enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor. Projenin başarıya ulaşması halinde elektrikli ulaşımın, karayolunun ardından havacılıkta da günlük yaşamın bir parçası olması bekleniyor.

16 DAKİKA 38 SANİYE HAVADA KALDI: İŞTE CE25A'NIN ÖZELLİKLERİ

19 yolcu kapasiteli CE25A, ilk mürettebatlı test uçuşunu sorunsuz tamamladı. İki pilot ve bir uçuş test mühendisinin bulunduğu uçak, yaklaşık 60 kilometre mesafe kat ederek 16 dakika 38 saniye boyunca havada kaldı.

Geleneksel jet motorları yerine kanatlarına yerleştirilen 10 elektrikli fanla donatılan uçağın azami kalkış ağırlığı 10 ton olarak açıklandı. Tek şarjla 400 kilometreye kadar uçabilen CE25A, saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 2 bin 400 metre irtifada uçabiliyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILADI, HEDEF ŞEHİRLER ARASI TAŞIMACILIK

CE25A'nın ilk pilotlu uçuşunu başarıyla tamamlaması, Çin'in elektrikli ticari uçak geliştirme çalışmalarında önemli bir aşama olarak değerlendirildi. Çinli ticari uçak şirketi, gerçekleştirilen deneme uçuşunda tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını açıkladı.

Farklı koşullarda güvenlik ve performans testlerine tabi tutulacak uçağın, sertifikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa mesafeli şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılması hedefleniyor.