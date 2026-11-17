Peki The Economist'e göre 2027 yılında dünyayı hangi gelişmeler bekliyor? Küresel güç mücadelesinde hangi ülkeler karşı karşıya gelecek? İran savaşı, Tayvan gerilimi ve ekonomik kırılganlıklar yeni bir küresel krizin habercisi mi?

Derginin geleneksel "The World Ahead" dosyası kapsamında yayımladığı kapak ve editoryal analizler, önümüzdeki yılın küresel gündemine ilişkin dikkat çekici senaryolar ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in öne çıktığı görselde; savaş, füze, enerji, teknoloji, sokak olayları ve ekonomik dalgalanmalara ilişkin semboller dikkat çekti.

Özellikle enerji piyasalarında yaşanabilecek yeni kırılmaların yanı sıra gübre tedarikinde ortaya çıkabilecek sıkıntıların küresel gıda güvenliğini tehdit edebileceği değerlendiriliyor. İran yönetiminin ise savaşın ardından ülke içerisindeki kontrolünü daha da sıkılaştırabileceği öngörülüyor.

The Economist'in en dikkat çekici öngörülerinden biri de Orta Doğu'ya ilişkin oldu. Dergiye göre İran'la yaşanan çatışmanın kısa sürede kesin bir çözüme kavuşması beklenmiyor. Savaşın etkileri 2027 boyunca bölgesel siyaseti, enerji akışlarını ve küresel gıda güvenliğini etkilemeye devam edecek.

Dergi; yeni başkanlık kararnameleri, hukuki mücadeleler, büyük ölçekli projeler ve askeri hamlelerin Trump'ın gündeminde yer alabileceğini öne sürüyor. Öte yandan dünya kamuoyunun Trump sonrası ABD'nin nasıl bir politikaya yöneleceğini sorgulamaya başlayacağı belirtiliyor.

The Economist'in 2027 öngörülerinde ilk sırada ABD siyaseti yer aldı. Dergiye göre, Donald Trump'ın siyasi etkisi 2027 yılında da sona ermeyecek. ABD'de ara seçimlerin ardından Trump'ın yerini kimin alacağına ilişkin tartışmaların başlaması beklenirken, mevcut başkanın siyasi mirasını şekillendirmek için daha agresif adımlar atabileceği değerlendiriliyor.

The Economist'in 2027 yılı için hazırladığı kapak dikkat çekti. (Foto: ahaber.com.tr Ekran Görüntüsü)

DÜNYA YENİ BİR İKLİM FELAKETİNE Mİ SÜRÜKLENİYOR?

Derginin 2027 için ortaya koyduğu bir diğer karanlık senaryo iklim krizi oldu. The Economist, 2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini öne sürdü.

Süper El Niño etkisinin sıcaklıkları daha da yükseltebileceğine dikkat çeken dergi; kuraklık, sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının artabileceği uyarısında bulundu.

Enerji politikaları da bu başlığın önemli parçalarından biri olarak gösterildi. Dergiye göre yenilenebilir enerji, yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele açısından değil, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan korunmak için de stratejik önem taşıyacak.

YAPAY ZEKÂDA BÜYÜK ÇATLAK: "SİBER SALDIRILAR ARTACAK"

The Economist'in dikkat çektiği bir başka başlık ise yapay zekâ oldu. Dergi, yapay zekâ şirketlerinin giderek daha karmaşık ve şeffaf olmayan finansal anlaşmalara yönelmesinin piyasalarda büyük bir çöküş riskini artırabileceğini savundu.

Ancak asıl dikkat çekici uyarı siber güvenlik alanında geldi. Daha gelişmiş yapay zekâ modellerinin çok sayıda siber saldırıya güç verebileceği belirtildi. Şirketler ve hükümetlerin, yapay zekâ tedarik zincirindeki siyasi risklerle daha fazla ilgilenmek zorunda kalacağı ifade edildi.

Dergi ayrıca yapay zekânın enerji ve su tüketimi ile istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaların büyüyeceğini, ancak bu endişelerin bir bölümünün mevcut verilerle desteklenmediğini ileri sürdü.