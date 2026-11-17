The Economist, 2027 kapağını yayınladı! Küreselcilere göre 2027'de dünyayı neler bekliyor?
Dünyanın en çok konuşulan dergilerinden The Economist, her yıl olduğu gibi 2027 yılına ilişkin dikkat çekici kapağını yayımladı. Küresel siyasetten savaşlara, ekonomik krizlerden yapay zekâya, iklim felaketlerinden uzay teknolojilerine kadar pek çok başlığın yer aldığı kapak, daha şimdiden tartışmaların odağına yerleşti. Özellikle komplo teorisyenlerinin her yıl mercek altına aldığı The Economist kapakları, bu kez de 2027'de dünyayı nelerin beklediği sorusunu gündeme taşıdı.
Derginin geleneksel "The World Ahead" dosyası kapsamında yayımladığı kapak ve editoryal analizler, önümüzdeki yılın küresel gündemine ilişkin dikkat çekici senaryolar ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in öne çıktığı görselde; savaş, füze, enerji, teknoloji, sokak olayları ve ekonomik dalgalanmalara ilişkin semboller dikkat çekti.
Peki The Economist'e göre 2027 yılında dünyayı hangi gelişmeler bekliyor? Küresel güç mücadelesinde hangi ülkeler karşı karşıya gelecek? İran savaşı, Tayvan gerilimi ve ekonomik kırılganlıklar yeni bir küresel krizin habercisi mi?
TRUMP SONRASI DÖNEMİN İŞARET FİŞEĞİ Mİ?
The Economist'in 2027 öngörülerinde ilk sırada ABD siyaseti yer aldı. Dergiye göre, Donald Trump'ın siyasi etkisi 2027 yılında da sona ermeyecek. ABD'de ara seçimlerin ardından Trump'ın yerini kimin alacağına ilişkin tartışmaların başlaması beklenirken, mevcut başkanın siyasi mirasını şekillendirmek için daha agresif adımlar atabileceği değerlendiriliyor.
Dergi; yeni başkanlık kararnameleri, hukuki mücadeleler, büyük ölçekli projeler ve askeri hamlelerin Trump'ın gündeminde yer alabileceğini öne sürüyor. Öte yandan dünya kamuoyunun Trump sonrası ABD'nin nasıl bir politikaya yöneleceğini sorgulamaya başlayacağı belirtiliyor.
İRAN SAVAŞININ ARTÇI SARSINTILARI 2027'YE TAŞINACAK
The Economist'in en dikkat çekici öngörülerinden biri de Orta Doğu'ya ilişkin oldu. Dergiye göre İran'la yaşanan çatışmanın kısa sürede kesin bir çözüme kavuşması beklenmiyor. Savaşın etkileri 2027 boyunca bölgesel siyaseti, enerji akışlarını ve küresel gıda güvenliğini etkilemeye devam edecek.
Özellikle enerji piyasalarında yaşanabilecek yeni kırılmaların yanı sıra gübre tedarikinde ortaya çıkabilecek sıkıntıların küresel gıda güvenliğini tehdit edebileceği değerlendiriliyor. İran yönetiminin ise savaşın ardından ülke içerisindeki kontrolünü daha da sıkılaştırabileceği öngörülüyor.
DÜNYA YENİ BİR İKLİM FELAKETİNE Mİ SÜRÜKLENİYOR?
Derginin 2027 için ortaya koyduğu bir diğer karanlık senaryo iklim krizi oldu. The Economist, 2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini öne sürdü.
Süper El Niño etkisinin sıcaklıkları daha da yükseltebileceğine dikkat çeken dergi; kuraklık, sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının artabileceği uyarısında bulundu.
Enerji politikaları da bu başlığın önemli parçalarından biri olarak gösterildi. Dergiye göre yenilenebilir enerji, yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele açısından değil, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan korunmak için de stratejik önem taşıyacak.
YAPAY ZEKÂDA BÜYÜK ÇATLAK: "SİBER SALDIRILAR ARTACAK"
The Economist'in dikkat çektiği bir başka başlık ise yapay zekâ oldu. Dergi, yapay zekâ şirketlerinin giderek daha karmaşık ve şeffaf olmayan finansal anlaşmalara yönelmesinin piyasalarda büyük bir çöküş riskini artırabileceğini savundu.
Ancak asıl dikkat çekici uyarı siber güvenlik alanında geldi. Daha gelişmiş yapay zekâ modellerinin çok sayıda siber saldırıya güç verebileceği belirtildi. Şirketler ve hükümetlerin, yapay zekâ tedarik zincirindeki siyasi risklerle daha fazla ilgilenmek zorunda kalacağı ifade edildi.
Dergi ayrıca yapay zekânın enerji ve su tüketimi ile istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaların büyüyeceğini, ancak bu endişelerin bir bölümünün mevcut verilerle desteklenmediğini ileri sürdü.
AVRUPA'DA AŞIRI SAĞ DALGASI FRANSA'YI SALLAYABİLİR
The Economist'in 2027 senaryolarında Avrupa siyaseti de önemli bir yer tuttu. Dergiye göre Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma ihtimali Avrupa Birliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.
Böyle bir gelişmenin Fransa ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini zora sokabileceği, Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin tartışmaları derinleştirebileceği değerlendirildi.
KÜRESEL EKONOMİDE KIRILMA KAPIDA MI?
Derginin ekonomik öngörüleri de dikkat çekici. The Economist, gelişmiş ekonomilerde artan kamu harcamaları, yapay zekâ yatırımlarındaki büyük ölçekli inşaat faaliyetleri ve yükselen enerji fiyatlarının devletlerin borçlanma maliyetlerini artırabileceğine işaret etti.
Tahvil piyasalarında yaşanabilecek baskının şirketleri ve hane halklarını da etkilemesi bekleniyor.
Derginin analizindeki "Bu böyle sonsuza kadar devam edemez. Bir yerde, bir şeylerin kırılması gerekiyor" değerlendirmesi ise 2027'nin ekonomik görünümüne ilişkin en çarpıcı uyarılardan biri olarak öne çıktı.
ÇİN VE TAYVAN ARASINDA GERİLİM TIRMANACAK MI?
The Economist'in 2027 için en kritik gördüğü başlıklardan biri Çin-Tayvan gerilimi oldu.
Dergi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin ordusuna 2027 yılına kadar Tayvan'ı ele geçirebilecek hazırlık seviyesine ulaşma hedefi verdiğinin öne sürüldüğünü hatırlattı.
ABD'nin başka krizlerle meşgul olmasının Pekin yönetiminin hesaplarını etkileyebileceğine dikkat çekilirken, Çin'in Tayvan'a yönelik askeri bir adım atıp atmayacağı veya 2028'deki Tayvan seçimlerinin sonucunu bekleyip beklemeyeceği sorusu gündeme getirildi.
The Economist, önümüzdeki iki yılı son derece tehlikeli bir dönem olarak nitelendirdi.
OZEMPIC ETKİSİNDEN UZAYDA VERİ MERKEZLERİNE!
Derginin 2027 listesinde yalnızca savaşlar ve ekonomik krizler yok. Zayıflama ilaçlarının tüketici davranışlarını değiştireceği, kilo veren kişilerin giyim, kozmetik ve spor harcamalarını artırabileceği öne sürüldü.
İlaç şirketlerinin ise yaşam süresini uzatmaya yönelik tedavilere yeniden ağırlık vermesi bekleniyor.
Uzay teknolojileri de 2027'nin öne çıkan başlıkları arasında. SpaceX'in Starship roketinin düzenli uydu fırlatmalarına başlaması, Çinli roket şirketlerinin yeniden kullanılabilir roket sistemlerinde ilerleme kaydetmesi bekleniyor.
Dergiye göre uzaya erişim maliyetlerinin düşmesi, özel uzay istasyonlarının ve hatta yörüngede veri merkezlerinin kurulmasının önünü açabilir.
HOLLYWOOD'DA YENİ DÖNEM: YOUTUBE DEVLERİ SARSACAK
The Economist'in son öngörüsü ise eğlence sektörüne ilişkin oldu. Hollywood'un geleceğinde YouTube içerik üreticilerinin daha fazla söz sahibi olabileceği belirtildi.
Star Wars'un 50'nci yıl dönümü için yeniden vizyona girmesi, Avengers serisinin geri dönmesi ve yeni James Bond filminin hazırlanması gibi gelişmelere dikkat çekildi. Ancak düşük bütçeli ve YouTube üzerinden yükselen yapımların başarısının geleneksel Hollywood düzenini zorlayabileceği ifade edildi.