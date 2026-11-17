Kuzey Makedonya'da İran bağlantılı olduğu öne sürülen bir suikast planına yönelik operasyon düzenlendi. Yunanistan istihbaratıyla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, kimliği açıklanmayan bir kişiyi hedef aldığı belirtilen şebekeyle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin İran'a giderek kendilerine talimat verdiği öne sürülen kişiyle görüştükleri bildirildi.

Kuzey Makedonya Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İran vatandaşı bir kişinin talimatları doğrultusunda kimliği açıklanmayan bir hedefe suikast düzenlemeyi planlayan şebekenin tespit edildiği bildirildi.

SUİKAST PLANINDA İRAN BAĞLANTISI İDDİASI

Yunanistan istihbarat servisiyle iş birliği içinde yürütülen soruşturmada, söz konusu İran vatandaşının İran güvenlik servisleriyle ve suikast planında görev alacak kişilerin temin edilmesine yardımcı olduğu belirtilen İranlı bir suç örgütü lideriyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ YILIN BAŞINDAN BERİ TAKİPTE

Kuzey Makedonya Ulusal Güvenlik Ajansı, soruşturmaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ajans, 2026 yılının başından bu yana yabancı/İranlı aktörlerle bağlantılı kişilerin terör eylemleri gerçekleştirmeye yönelik niyet ve planlarını ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir"

Ajans, suikast planında rol aldığı öne sürülen İran vatandaşının geniş bir bağlantı ağına sahip olduğunu ve İran istihbarat servisleriyle iş birliği yaptığını bildirdi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, suikast planına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yunan yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kuzey Makedonya vatandaşı bir şüpheli 12 Kasım'da Yunanistan'da gözaltına alınarak Kuzey Makedonya'ya iade edildi.

Bu gelişmenin ardından diğer 4 şüphelinin yakalanması amacıyla Kuzey Makedonya'da operasyon başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN İRAN'A GİTTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yunan yetkililer, sabıka kayıtları bulunan şüphelilerin İran'a seyahat ederek kendilerine talimat verdiği belirtilen kişiyle görüştüklerini aktardı.

Kuzey Makedonya'da gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise İranlı kişiyle gerçekleştirilen görüşmeye ve suikast planına ilişkin ayrıntıları açığa çıkarmış olabileceği belirtildi.