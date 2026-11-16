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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'ye geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki heyetle birlikte yarın Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanlığı, Şeybani ve Suriyeli yetkililerin 17 Kasım Salı günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında yarın (17 Kasım Salı) Türkiye'ye gelecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Ayşe Nur Başol
Editör
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