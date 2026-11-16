Sarıgül soruşturmasında kritik gelişme: Etkin pişmanlık talebi sonrası Ömer Sarıgül'den ek ifade
Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Cezaevinde tutuklu bulunan Ömer Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yaptığı başvurunun ardından ek ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Yaklaşık 5 saattir süren ifade işlemlerinin yanı sıra soruşturma kapsamında 15 şüphelinin daha savcılıkta ifadesinin alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
SAATLERDİR SÜREN KRİTİK İFADE İŞLEMİ
Çağlayan Adliyesi'ndeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve ifade süreci yaklaşık 5 saattir devam ediyor" sözleriyle adliyedeki hareketliliği bildirdi.
İfadenin ne zaman tamamlanacağının henüz netlik kazanmadığını belirten Özmen, Ömer Sarıgül'ün daha önce etkin pişmanlık talebiyle savcılığa müracaat ettiğini hatırlatarak, "Bu ifadesinde vereceği bilgiler ve söyleyeceği şeyler oldukça önemli" değerlendirmesinde bulundu.
KARDEŞİ VE BABASI HAKKINDAKİ İDDİALAR HATIRLATILDI
Ömer Sarıgül'ün tutuklanmadan önceki süreçte verdiği ifadelere de değinen muhabir Özmen, şüphelinin kardeşi Emir Sarıgül ile "7-8 yıldır görüşmediğini ve kardeşi hakkında pek iyi şeyler duymadığını" söylediğini aktardı. Ömer Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül ile ilgili sözlerine de dikkat çeken Özmen, şüphelinin babasıyla "Herhangi bir iş ortaklığının bulunmadığını ve babasının hiçbir şeyden bilgisinin olmadığını" beyan ettiğini dile getirdi.
15 KİŞİ DAHA SAVCILIKTA
Dosya kapsamında işlemlerin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan A Haber muhabiri Özmen, "Soruşturma kapsamında 15 kişi daha savcılıkta ifade veriyor, o ifadeler de devam ediyor" ifadelerini kullanarak, adliyedeki ifade maratonunun ve sürecin A Haber ekranlarından anbean takip edilip aktarılacağını belirtti.