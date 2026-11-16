SAATLERDİR SÜREN KRİTİK İFADE İŞLEMİ Çağlayan Adliyesi'ndeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve ifade süreci yaklaşık 5 saattir devam ediyor" sözleriyle adliyedeki hareketliliği bildirdi.

Ömer Sarıgül'ün önceki ifadeleri yeniden gündemde! | Fotoğraf: A Haber Arşiv

İfadenin ne zaman tamamlanacağının henüz netlik kazanmadığını belirten Özmen, Ömer Sarıgül'ün daha önce etkin pişmanlık talebiyle savcılığa müracaat ettiğini hatırlatarak, "Bu ifadesinde vereceği bilgiler ve söyleyeceği şeyler oldukça önemli" değerlendirmesinde bulundu.

KARDEŞİ VE BABASI HAKKINDAKİ İDDİALAR HATIRLATILDI

Ömer Sarıgül'ün tutuklanmadan önceki süreçte verdiği ifadelere de değinen muhabir Özmen, şüphelinin kardeşi Emir Sarıgül ile "7-8 yıldır görüşmediğini ve kardeşi hakkında pek iyi şeyler duymadığını" söylediğini aktardı. Ömer Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül ile ilgili sözlerine de dikkat çeken Özmen, şüphelinin babasıyla "Herhangi bir iş ortaklığının bulunmadığını ve babasının hiçbir şeyden bilgisinin olmadığını" beyan ettiğini dile getirdi.