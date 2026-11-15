Yakınlarının naaşlarının çıkarılmasıyla eski yaraların yeniden açıldığını belirten Nebhan, yaşadıkları hüzne rağmen yakınlarını defnedebilecekleri için psikolojik olarak rahatladıklarını ifade etti. Saldırılarda evini ve 16 yakınını kaybeden bir diğer Filistinli Vail ed-Dibs, eşinin enkazdan çıkarıldığını ama 3 yaşındaki kızına ulaşamadıklarını söyledi.

Nebhan, "Artık Arap ülkelerine seslenmiyoruz. Onların vicdanı ölmüş." diyerek imkansızlıklar ve İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle enkaz altındaki yakınlarının cenazelerini hala çıkaramıyor oluşlarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kızının ölmeden önceki son cümlesinin "su istiyorum" olduğunu, sonrasında çocuğundan ses alamadığını anlatan Dibs, "Kızım su içmeden öldü. Enkaz altında onu bulamadık. Ona ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Saldırıda eşi, annesi, kız kardeşleri ve onların çocuklarını da kaybettiğini söyleyen Dibs, "Onları enkaz altından çıkardık ve biraz olsun içimiz soğudu ama bu çok büyük bir acı. Ömür boyunca kapanmayacak bir yara." diye konuştu.

Dibs, "İnsanların sabah kalktıklarında yanlarında sevdikleri insanları bulamamalarına artık bir son verilmesi için" dünyaya seslendi.