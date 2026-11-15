Berlin’de ortalık karıştı! Polisten göstericilere sert müdahale
Almanya’nın başkenti Berlin’de sosyal harcamalardaki kesintiler, artan yaşam maliyetleri ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen protestoda ortalık karıştı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı yürüyüşte göstericiler polisle karşı karşıya gelirken, Kurfürstendamm Caddesi’nde yaşanan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Almanya'da "Gen Z regelt" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla düzenlenen protestoda yüzlerce genç sokaklara çıktı. Sosyal harcamalardaki kesintilere, hayat pahalılığına ve hükümetin zorunlu askerlik planına tepki gösteren yaklaşık 1500 kişi, Savigny Meydanı'nda toplandı.
Savigny Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü.
Eyleme katılanlar "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "(Almanya Başbakanı) Friedrich Merz cepheye" şeklinde sloganlar attı.
Berlin'in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm'da polis göstericilere sert müdahale etti. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Göstericilerin havai fişek ve sis bombası kullandığı eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Caddedeki bazı lüks mağazalara yönelik önlem alan polis yürüyüş sırasında mağazaların önünde köpeklerle görev yaptı.