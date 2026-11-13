Mendes, 12 Kasım Perşembe günü Instagram hesabından yaptığı açıklamaya "ÖZGÜR FİLİSTİN" sözleriyle başladı.

Gazze'de yaşananlara dikkat çeken şarkıcı, "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Gazze'deki anlamsız öldürmeler durmalı. Filistin'deki çocuklar ve aileler çok uzun zamandır acı çekiyor ve yardıma ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Yaşananları daha iyi anlamak ve nasıl katkı sunabileceğini öğrenmek için araştırma yaptığını belirten Mendes, takipçilerine de aynı duyarlılığı gösterme çağrısı yaptı.

DESTEK VERDİĞİ KURULUŞLARI TEK TEK PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, açıklamasında Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarına katkı sağlayan kuruluşları da gündeme getirdi. Mendes, bağış yaptığını belirttiği kuruluşlar arasında Palestine Children's Relief Fund, Watermelon Pictures ve Woven Futures Fund'ı sıraladı.

Mendes, takipçilerini yalnızca bağış yapmaya değil, Filistin'de yaşananları öğrenmeye ve daha fazla insanın bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlamaya da davet etti.

SANATÇI DOSTLARINA SESLENDİ: "CESARETİNİZİ TOPLAYIN"

Mendes'in açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden biri de müzik dünyasındaki diğer isimlere yönelik çağrısı oldu.

Sanatçıların Filistin konusunda konuşmaktan çekinebileceğini anladığını belirten Mendes, kendisinin de açıklamayı yazarken benzer bir endişe hissettiğini söyledi.

"Sevgili dostlarım ve sanatçı arkadaşlarım, sesinizi yükseltmenin korkutucu gelebileceğini biliyorum. Ben de şu an bunları yazarken aynı duyguyu yaşıyorum. Ancak yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da hissediyorum" diyen Mendes, şöyle devam etti: