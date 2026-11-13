Dünyaca ünlü şarkıcı Shawn Mendes sessizliğini bozdu! "Özgür Filistin" diyerek sanatçılara seslendi: Cesaretinizi toplayın!
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, Gazze'de yaşananlara ilişkin sessizliğini bozarak Filistin'e desteğini bir kez daha gündeme taşıdı. Instagram hesabından “Özgür Filistin” mesajı paylaşan Mendes, Gazze'deki çocukların ve ailelerin uzun süredir büyük acılar yaşadığını vurguladı. Ünlü şarkıcı, diğer sanatçılara da seslenerek Filistin için konuşma ve harekete geçme çağrısında bulundu.
Mendes, 12 Kasım Perşembe günü Instagram hesabından yaptığı açıklamaya "ÖZGÜR FİLİSTİN" sözleriyle başladı.
Gazze'de yaşananlara dikkat çeken şarkıcı, "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Gazze'deki anlamsız öldürmeler durmalı. Filistin'deki çocuklar ve aileler çok uzun zamandır acı çekiyor ve yardıma ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.
Yaşananları daha iyi anlamak ve nasıl katkı sunabileceğini öğrenmek için araştırma yaptığını belirten Mendes, takipçilerine de aynı duyarlılığı gösterme çağrısı yaptı.
DESTEK VERDİĞİ KURULUŞLARI TEK TEK PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı, açıklamasında Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarına katkı sağlayan kuruluşları da gündeme getirdi. Mendes, bağış yaptığını belirttiği kuruluşlar arasında Palestine Children's Relief Fund, Watermelon Pictures ve Woven Futures Fund'ı sıraladı.
Mendes, takipçilerini yalnızca bağış yapmaya değil, Filistin'de yaşananları öğrenmeye ve daha fazla insanın bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlamaya da davet etti.
SANATÇI DOSTLARINA SESLENDİ: "CESARETİNİZİ TOPLAYIN"
Mendes'in açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden biri de müzik dünyasındaki diğer isimlere yönelik çağrısı oldu.
Sanatçıların Filistin konusunda konuşmaktan çekinebileceğini anladığını belirten Mendes, kendisinin de açıklamayı yazarken benzer bir endişe hissettiğini söyledi.
"Sevgili dostlarım ve sanatçı arkadaşlarım, sesinizi yükseltmenin korkutucu gelebileceğini biliyorum. Ben de şu an bunları yazarken aynı duyguyu yaşıyorum. Ancak yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da hissediyorum" diyen Mendes, şöyle devam etti:
"Sesimizi kullananlarımız ne kadar artarsa değişime o kadar yaklaşırız. Siz de aynı fikirdeyseniz kalbinizin sesini dinleyin, cesaretinizi toplayın ve yardım etmek için elinizden geleni yapın."
Filistinli çocukların uzun zamandır cesur olmak zorunda bırakıldığını belirten şarkıcı, "Artık aynı cesareti gösterme sırası bizde" mesajını verdi.
LİZBON KONSERİNDE DE GAZZE İÇİN KONUŞMUŞTU
Shawn Mendes'in Filistin'e yönelik açıklamaları ilk kez gündeme gelmiyor. Şarkıcı, Ağustos 2025'te Lizbon'da verdiği konserde de Gazze'de yaşananların kendisini derinden üzdüğünü söylemiş ve konu hakkında daha önce konuşmadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.
Mendes, aynı konuşmasında Gazze'deki acıların Yahudilere yönelik nefrete dönüştürülmesinin yanlış olduğunu da vurgulamıştı.
Şarkıcı, Ocak 2026'da Los Angeles'ta düzenlenen ve Filistinli ve Sudanlı sivillere destek amacı taşıyan Artists for Aid yardım konserinde de sahne almıştı.