Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Doktor Rezik Ebu Şuayra'nın cenaze törenine hastanedeki doktorlar katıldı. (Foto: REUTERS)

GAZZE'NİN EN ÖNEMLİ SAĞLIK MERKEZLERİNDEN BİRİ HEDEF ALINDI

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyinde yaşayan Filistinliler için hayati öneme sahip sağlık kuruluşlarının başında geliyor. MSF'ye göre yaklaşık 1,3 milyon kişiye hizmet veren hastane, bölgenin en önemli sevk merkezlerinden biri konumunda.

Gazze'de sağlık altyapısının büyük bölümünün saldırılar, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle işlevini yitirdiği bir dönemde yaşanan bombardıman, bölgedeki sağlık krizini daha da ağırlaştırdı.

MSF, Nasır Hastanesi'nin Ekim 2023'ten bu yana en az altı hava saldırısına maruz kaldığını, kara operasyonları, bombardıman ve silahlı saldırılarla da karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kurum, hastanelerin hastalar ve sağlık çalışanları için güvenli alanlar olarak korunması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'DEN "HAMAS KOMUTANI" İDDİASI

İsrail işgal güçleri ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, hastane kompleksinde bulunduğunu öne sürdüğü bir Hamas komutanını ve diğer silahlı kişileri hedef aldığını iddia etti.