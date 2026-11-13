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Nasır Hastanesi katliamı Ankara'yı ayağa kaldırdı! Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nasır Hastanesi katliamı Ankara'yı ayağa kaldırdı! Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi. Ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarının ve masum sivillerin hedef alınmasını "insanlık düşmanı bir barbarlık" olarak nitelendiren Çelik, İsrail yönetiminin işlediği suçların hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini vurguladı. Çelik, uluslararası topluma Filistin halkının korunması ve bölgede barışın sağlanması için somut adımlar atma çağrısında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Nasır Hastanesi'ne yönelik bombardımanın insanlık ve barış düşmanlığının yeni bir göstergesi olduğunu belirten Çelik, hastanelerin ve sağlık personelinin hedef alınmasına sert sözlerle karşı çıktı.

Çelik, paylaşımında İsrail yönetimini "soykırım şebekesi" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde, İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için düzenlenen cenaze töreninde yakınları gözyaşı döktü. (Foto: AFP)12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde, İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için düzenlenen cenaze töreninde yakınları gözyaşı döktü. (Foto: AFP)

"İsrail'deki soykırım şebekesi insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi."

Hastanelerin, hastaların ve can kurtarmak için görev yapan sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kabul edilemez olarak değerlendiren Çelik, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

NASIR HASTANESİ'NDE KANLI SALDIRI: 6 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ömer Çelik'in tepkisine neden olan saldırı, 12 Kasım Perşembe günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirildi.

İsrail'in 12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının ardından oluşan hasarı inceliyor. (Foto: AFP)İsrail'in 12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının ardından oluşan hasarı inceliyor. (Foto: AFP)

İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü hedef aldı. Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıklamalarına göre saldırıda aralarında cerrah Doktor Rızık Ebu Şuayra'nın da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.

Bombardıman, hastanenin ameliyat ve yoğun bakım birimlerinde ağır hasara yol açtı. Hastane koridorlarında enkaz ve yıkım meydana gelirken yaralıların sedyelerle tahliye edildiği görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) da saldırıya tepki göstererek 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin yaralandığını açıkladı. Kurum, hastanenin acil servis, radyoloji, laboratuvar ve ameliyathane bölümlerinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Doktor Rezik Ebu Şuayra'nın cenaze törenine hastanedeki doktorlar katıldı. (Foto: REUTERS)Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Doktor Rezik Ebu Şuayra'nın cenaze törenine hastanedeki doktorlar katıldı. (Foto: REUTERS)

GAZZE'NİN EN ÖNEMLİ SAĞLIK MERKEZLERİNDEN BİRİ HEDEF ALINDI

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyinde yaşayan Filistinliler için hayati öneme sahip sağlık kuruluşlarının başında geliyor. MSF'ye göre yaklaşık 1,3 milyon kişiye hizmet veren hastane, bölgenin en önemli sevk merkezlerinden biri konumunda.

Gazze'de sağlık altyapısının büyük bölümünün saldırılar, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle işlevini yitirdiği bir dönemde yaşanan bombardıman, bölgedeki sağlık krizini daha da ağırlaştırdı.

MSF, Nasır Hastanesi'nin Ekim 2023'ten bu yana en az altı hava saldırısına maruz kaldığını, kara operasyonları, bombardıman ve silahlı saldırılarla da karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kurum, hastanelerin hastalar ve sağlık çalışanları için güvenli alanlar olarak korunması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'DEN "HAMAS KOMUTANI" İDDİASI

İsrail işgal güçleri ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, hastane kompleksinde bulunduğunu öne sürdüğü bir Hamas komutanını ve diğer silahlı kişileri hedef aldığını iddia etti.

Hastane çalışanları ve diğer kişiler, 12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının yol açtığı hasarı inceliyor. (Foto: AFP)Hastane çalışanları ve diğer kişiler, 12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının yol açtığı hasarı inceliyor. (Foto: AFP)

Ancak İsrail işgal güçleri bu iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt sunmadı. Hamas ise saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi.

Hastaneler, uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel korumaya sahip. Bu korumanın ortadan kalkması için belirli hukuki koşulların oluşması gerekiyor; sivillerin ve hastaların güvenliği, uyarı ve orantılılık yükümlülükleri de dikkate alınmak zorunda.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E PEŞ PEŞE TEPKİLER

Nasır Hastanesi saldırısına Türkiye'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, 13 Kasım'da yayımladığı açıklamada saldırıyı kınayarak uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun ağır biçimde ihlal edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Gazze'deki ateşkese rağmen 1600'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek İsrail'in barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen İsrail hava saldırısında kullanılan füzeye ait parçalar görüntülendi. (Foto: EPA)12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen İsrail hava saldırısında kullanılan füzeye ait parçalar görüntülendi. (Foto: EPA)

Ankara, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası topluma gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Ömer Çelik'in açıklaması da Türkiye'nin İsrail'in hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılarına yönelik tepkisinin yeni bir yansıması oldu.

Çelik, paylaşımının sonunda uluslararası topluma açık bir çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atmalıdır.

Hastane çalışanları, 12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hasar gören bölümdeki tıbbi ekipmanları kurtarmaya çalışıyor. (Foto: AFP)Hastane çalışanları, 12 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hasar gören bölümdeki tıbbi ekipmanları kurtarmaya çalışıyor. (Foto: AFP)

İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir."

Şehade İbrahim
Editör
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