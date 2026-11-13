Nasır Hastanesi katliamı Ankara'yı ayağa kaldırdı! Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi. Ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarının ve masum sivillerin hedef alınmasını "insanlık düşmanı bir barbarlık" olarak nitelendiren Çelik, İsrail yönetiminin işlediği suçların hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini vurguladı. Çelik, uluslararası topluma Filistin halkının korunması ve bölgede barışın sağlanması için somut adımlar atma çağrısında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Nasır Hastanesi'ne yönelik bombardımanın insanlık ve barış düşmanlığının yeni bir göstergesi olduğunu belirten Çelik, hastanelerin ve sağlık personelinin hedef alınmasına sert sözlerle karşı çıktı.
Çelik, paylaşımında İsrail yönetimini "soykırım şebekesi" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'deki soykırım şebekesi insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi."
Hastanelerin, hastaların ve can kurtarmak için görev yapan sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kabul edilemez olarak değerlendiren Çelik, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.
NASIR HASTANESİ'NDE KANLI SALDIRI: 6 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Ömer Çelik'in tepkisine neden olan saldırı, 12 Kasım Perşembe günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirildi.
İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü hedef aldı. Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıklamalarına göre saldırıda aralarında cerrah Doktor Rızık Ebu Şuayra'nın da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.
Bombardıman, hastanenin ameliyat ve yoğun bakım birimlerinde ağır hasara yol açtı. Hastane koridorlarında enkaz ve yıkım meydana gelirken yaralıların sedyelerle tahliye edildiği görüntüler kamuoyuna yansıdı.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) da saldırıya tepki göstererek 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin yaralandığını açıkladı. Kurum, hastanenin acil servis, radyoloji, laboratuvar ve ameliyathane bölümlerinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.